27-28 сентября в Кемерове состоялся Межрегиональный строительный форум-2023 «Новая экономика Кузбасса: строительная отрасль — локомотив развития», организованный Кузбасской торгово-промышленной палатой при поддержке правительства Кузбасса. От профсоюзов в форуме принял участие председатель Алтайской краевой организации профсоюза работников строительства Андрей Замороко.

В двухдневном мероприятии участвовали более четырехсот представителей ведущих компаний-застройщиков, производителей строительных и отделочных материалов, проектных организаций и архитектурных бюро, поставщиков оборудования и предприятий дорожно-строительного комплекса, риэлторов и общественных организаций.

В качестве ключевых спикеров выступили заместитель губернатора Кемеровской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Глеб Орлов, депутат Государственной Думы Павел Федяев, председатель Совета директоров «СДС строй» Максим Николаев, руководитель портала «Единый ресурс застройщиков» Вадим Холопик.

В ходе панельной дискуссии на пленарном заседании обсуждалось комплексное развитие территорий, которое в Кузбассе приняло широчайший размах. За последние пять лет отремонтированы сотни объектов социальной сферы. Так, с 2018 года отремонтированы 364 объекта здравоохранения, в том числе 50 поликлиник, отремонтированы и реконструированы более 570 объектов спорта и 75 Домов культуры, где кроме того установлено новое оборудование. Объем жилищного строительства в 2022 году составил более 790 тыс. кв. м, а за пять лет — около 5 млн кв. м.

Большой интерес участников форума вызвал марафон презентаций новостроек. Состоялся ряд круглых столов: «Современные финансовые инструменты для строительства», «Кадры решают все», «Управление строительными рисками», «Риэлтор и застройщик: преимущество совместной работы» и другие.