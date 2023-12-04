Строить вблизи Барнаула полигон и мусорозавод для городских отходов готовы восемь фирм

Восемь фирм из Барнаула, Новосибирска и Нижнего Новгорода намерены претендовать на концессию по строительству в пригородном районе Барнаула - Павловском - мусоросортировочного комплекса и полигона. Это следует из информации, размещенной на torgi.gov.ru. Размещение на этом сайте проекта концессии и подача заявок от претендентов выглядит как конкурс на право построить эти объекты. Но, как объяснил один из членов комиссии, это еще не конкурс. Что это было и почему современный экологичный мусорозавод в регионе появится нескоро, разбирался altapress.ru.

С чего все началось

О желании построить объект для переработки, сортировки и захоронения барнаульских коммунальных отходов в Павловском районе больше года назад заявила «Волжская инжиниринговая компания» из Нижнего Новгорода (ВИК).

Она сама предложила властям Алтайского края заключить с ней концессионное соглашение и даже подготовила его проект. Однако, как оказалось, в случае частной инициативы концессия заключается не просто, а сложно.

В минприроды Алтайского края саму идею концессии поддержали. И это понятно: федеральные власти поставили регионам задачу: до 2030 года обеспечить сортировку 100% ТКО и вдвое сократить объем захоронения мусора.

Передача документов. Фото: ru.freepik.com, автор pressfoto.

Однако ведомство еще год назад предложило ВИК изменить проект. Новый вариант минприроды согласовало только 29 сентября 2023 года - приказ об этом подписал глава ведомства Андрей Стрелковский.

Как идет выбор

Между тем, подписание министром этого приказа вовсе не означает, что именно ВИК получит мусорную концессию в Павловском районе. Правила здесь такие: получив предложение о концессии от частника, минприроды обязано разместить его проект на torgi.gov.ru, что и было сделано 29 сентября.

До 14 ноября ведомство ожидало, поступят ли от других желающих заявки «о готовности участвовать в конкурсе на заключение концессионного соглашения" на предложенных условиях. Если бы их не было, на следующем этапе решался бы вопрос о концессии с ВИК.

Но реализовался другой сценарий: интерес был ажиотажный - поступило семь заявок.

Современный мусоросортировочный комплекс. РЭО

Кто готов строить мусоросортировку и полигон

Первой заявку «о готовности» подала недавно созданная фирма «КПО Павловский». Дата ее регистрации - 13 октября, заявка поступила 25-го. Ее учредитель - акционерное общество «Престиж» (гендиректор Иван Вдовин), указывает Rusprofile.ru.

Затем последовательно поступили заявки от фирм из Алтайского края «Экотехнопарк Барнаульской агломерации», «СЭП» и «Терминал». Эти юрлица связаны или были юридически связаны с АО «Механизатор» или председателем его совета директоров Юрием Калининым.

Следующим стал новосибирский спецзавод «Квант» из Новосибирской области, много лет специализирующийся на переработке отходов. С ним, по данным издания «Континент Сибирь», власти соседней с Алтаем области намерены заключить концессию на создание и эксплуатацию полигонов с мусоросортировкой в Тогучинском, Татарском и Каргатском районах.

Полигон ТКО в Барнауле. "Эко-Комплекс"

Остальные два заявителя - алтайские фирмы «Алтай Экспорт» и «Стройкомплект». Их основной вид деятельности не связан с транспортировкой или обращение с отходами.

Ранее о желании строить мусорный объект в Павловском районе заявлял и Алексей Кулагин, гендиректор «Экосоюза» - регоператора Барнаульской зоны. Но заявок от него не поступило.

Чем закончилась процедура

24 ноября на сайте torgi.gov.ru опубликованы итоги процедуры: комиссия из 10 человек признала все семь заявок соответствующими закону о концессиях. Что из этого следует?

Это точно еще не конкурс на выбор фирмы-строителя мусорозавода, объяснил один из членов комиссии. Заявки подавали фирмы, готовые в будущем участвовать в конкурсе. И не более того.

В каком-то смысле прошел «отборочный тур», в котором, правда, никого не отсеяли. Впрочем, такой формулировки в законе "О концессиях» не существует, отметил собеседник altapress.ru.

Современный мусоросортировочный комплекс в Пермском крае на 80 тыс. тонн. РЭО

Конкурс по выбору фирмы-концессионера, которой предстоит построить объекты в Павловском районе, объявят позже - после того, как подготовят всю документацию. Все прошедшие «первый тур» заявители смогут (но не обязаны) в нем поучаствовать. При этом сроки его проведения пока неизвестны – законом они не установлены.

В чем суть концессионного предложения

Согласно проекту концессии, согласованному минприроды, будущий победитель конкурса создаст за свой счет в течение двух лет два главных объекта.

Во-первых, мусоросортировочный комплекс (МСК). В нем будет самы комплекс, двухэтажный административно-бытовой корпус, склад для хранения вторсырья, КПП, весовая, ремонтный бокс, участки отгрузки хвостов на полигон и компостирования органики.

Проектная мощность МСК - 300 тыс. тонн в год, предельная - 420 тыс. Участок компостирования предназначен для приема 110-115 тыс. тонн органики.

Современный мусоросортировочный комплекс в Пермском крае на 80 тыс. тонн. РЭО

Во-вторых, полигон с системами сбора и очистки фильтрата, очистными сооружениями и участком крупногабаритных отходов. Его мощность - 150-240 тыс. тонн отходов в год.

Предполагается также подведение дороги с асфальтобетонным покрытием протяженностью не более 3 км. Общая площадь всех участков, предоставленных концессионеру, не менее 30 гектаров.

Сюда предполагается везти твердые коммунальные отходы из Барнаульской зоны, но зона обслуживания может меняться - в соответствии с территориальной схемой.

Общий объем инвестиций – 3,1 млрд рублей (в ценах декабря 2022 года с НДС). Концессионное соглашение будет заключено на 25 лет.

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Какова позиция минприроды

Между тем, в понедельник 27 ноября минприроды опубликовало официальный комментарий, связанный с будущим строительством в Павловском районе мусорозавода и полигона - как писал altapress.ru, он вызвал беспокойство местных жителей.

Ведомство сообщило, что место строительства еще не определено окончательно, и выбор участка будет в обязательном порядке обсуждаться с населением.

Ведомство также заверило, что в этом и других районах края, где планируется строить подобные комплексы, будут созданы общественные советы из авторитетных местных жителей.

Андрей Стрелковский. Altapress.ru

Они будут контролировать ход обсуждения возможности строительства, а в случае положительного решения — контролировать само строительство и последующую работу предприятия.

Минприроды также объяснило, что ставит задачу закрыть устаревшие свалки, загрязняющие среду, рекультивировать их с помощью новых мусорперерабатывающих заводов. «Чтобы на этих свалках больше ничего не лежало открытым способом, не горело, ничего не просачивалось в почву и воду», - отметило ведомство.

А если завод для сортировки и переработки мусора построен не будет, то "мусор продолжит гнить открытым способом, свалки будут периодически гореть по естественным причинам в жару, а весной и в дождь станут протекать в землю и загрязнять природу".

Полностью комментарий можно прочитать здесь.