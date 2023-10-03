Стоп-картофель. На Алтае хозяйства не могут вывезти овощи с полей и просят о помощи

Ремонт моста через реку Лосиха в Первомайском районе вновь осложняет жизнь. Весной на него массово жаловались туристы, отправлявшиеся на отдых в Горный Алтай и Белокуриху, осенью - аграрии. Из-за работы светофора грузовики не могут оперативно доставлять продукцию с полей. Уборочная кампания уже сейчас серьезно затягивается.

В Первомайском районе располагаются поля нескольких крупных овощеводческих предприятий - "Русский овощ", "Сатурн-2" и других. Проблем с доставкой продукции до производственных баз до последнего времени не было.

В 2023 году все осложнил ремонт моста через Лосиху.

"Этот мост в который раз уже принимаются ремонтировать, но все в неудачное время попадают – то работы совпали с началом туристического сезона, когда многокилометровые пробки образовались, то сейчас, когда грузовики ездят от полей до базы и обратно. Все коллеги-аграрии подтвердят: уборка в этом году сложнейшая. Опаздываем из-за дождей конкретно, многие говорят, что часть урожая может остаться в полях", - рассказал изданию "Алтайский крестьянин" главный агроном предприятия "Сатурн-2" Андрей Платонов.

Картофель продают в Барнауле. Анна Зайкова

По его словам, из-за заторов каждая машина стоит перед мостом порядка 40 минут. Замедляется и сама уборочная. Если в обычной ситуации хозяйство могло выкапывать картофель с 10 га в день, то сейчас - только в 5 га.

"Мы могли бы вывозить 500 тонн картофеля ежедневно, а вывозим 300 тонн. В итоге уборка растягивается вместо привычных 20 дней до 40, и не считая задержек из-за погодных условий", - объяснил Андрей Платонов.

Как решается вопрос

На предприятии "Сатурн-2" отмечают: теряется не только время. Часть грузовых машин хозяйствам приходится арендовать. Поэтому в пробках на мосту понапрасну улетучиваются часы, а вместе с ними и деньги.

Пробка перед Б. Ключами. Анна Зайкова

Со своей проблемой овощеводы уже обращались в краевой минсельхоз. Реакция была положительная – у моста поставили регулировщиков. Машины начали двигаться значительно быстрее.

Однако недавно вновь заработал светофор, проблема с логистикой вновь обострилась. Фермеры просят хотя бы на время вернуть все обратно.