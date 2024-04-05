Ставка на качество: продолжается прием заявок от производителей на конкурс лучших алтайских товаров

Алтайские бренды смогут получить «Знак качества» и статус лучшего товара года. А вместе с этим — и новых потребителей, их доверие и любовь. Для этого нужно стать участником конкурса «Лучший товар Алтая» — регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России». Прием заявок продолжается.