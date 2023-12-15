15 декабря
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Экономика

Стало известно, сколько млн направили на развитие интеллектуальной транспортной системы в Барнауле

На внедрение интеллектуальной транспортной системы в Барнауле направили 86,8 млн рублей в текущем году. Об этом сообщает Минтранс.

Светофор.
Светофор.
СС0

Известно, что средства направили из федерального бюджета.

На эти деньги завершили ремонт дорожных контроллеров, детекторов транспорта и светофоров на 27 объектах.

Также в Барнауле установили два комплекса метеомониторинга на перекрестке ул. Попова и Юрина, Павловского тракта и ул. Малахова. На эти объекты и 43 светофора установили систему обеспечения информационной безопасности. Еще в городе появилось 29 новых видеодетекторов.

Отмечается, что полный ввод интеллектуальной транспортной в эксплуатацию планируют на конец 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Барнауле временно отключили несколько светофоров. Адреса.

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