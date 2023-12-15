Стало известно, сколько млн направили на развитие интеллектуальной транспортной системы в Барнауле

Известно, что средства направили из федерального бюджета.
На эти деньги завершили ремонт дорожных контроллеров, детекторов транспорта и светофоров на 27 объектах.
Также в Барнауле установили два комплекса метеомониторинга на перекрестке ул. Попова и Юрина, Павловского тракта и ул. Малахова. На эти объекты и 43 светофора установили систему обеспечения информационной безопасности. Еще в городе появилось 29 новых видеодетекторов.
Отмечается, что полный ввод интеллектуальной транспортной в эксплуатацию планируют на конец 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Барнауле временно отключили несколько светофоров. Адреса.