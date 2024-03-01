Стало известно, когда в России заработает новая система налогообложения

С середины года ввести нововведения невозможно — экономика не была к этому готова, сообщает НСН.

Новую налоговую систему в России внедрят с 1 января 2025 года.

Речь идет о так называемой прогрессивной шкале налогообложения, указывает Газета.Ru. Она подразумевает рост налоговой нагрузки на имеющих высокий доход граждан.

Однако суммы, которые бюджет получит с введением новой системы, не указаны.

Ранее некоторые жители Алтайского края не уплатили имущественные налоги вовремя. Пресс-служба УФНС России по региону сообщила, сколько процентов населения еще не уплатили имущественный налог.

Со 2 декабря на суммы налогов начислили пеню. После 4 декабря задолженность отразилась в личных кабинетах на портале «Госуслуг».

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