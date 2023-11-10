Стало известно, какие финансовые операции вызывают подозрения у банков и налоговой

Операции
- перевод на крупную сумму — около 600 тыс. рублей и выше;
- крупный перевод на свой собственный счет в другом банке;
- сделки с недвижимостью, превышающие три млн рублей;
- возврат со счета мобильного оператора в сумме больше 100 тыс. рублей.
Счета
Подозрительными могут показаться счета:
- на которых ежедневно совершают более 30 финансовых операций;
- если движение по счету более 100 тыс. рублей в день или 1 млн рублей в месяц;
- которые клиент использует только для получения, снятия и перевода денег;
- на которые перевод пришел от гражданина иностранного государства или со счета в другом государстве.
Ранее три российских банка объявили о заморозке вкладов своих клиентов.