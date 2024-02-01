1 февраля
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Стали известны итоги работы Барнаульского пивоваренного завода за 2023 год

На выездном совещании бюджетного комитета краевого заксобрания подвели годовые итоги работы пивзавода. Заводу удалось на высококонкурентном рынке удержать объемы производства пива и нарастить объемы безалкогольной продукции.

На выездном совещании подвели годовые итоги работы Барнаульского пивоваренного завода.
На выездном совещании подвели годовые итоги работы Барнаульского пивоваренного завода.
Фото: Виталий Барабаш.

Четыре напитка завода получили высокие награды на Международном профессиональном конкурсе "Лучшие: пиво, безалкогольный напиток, минеральная, питьевая вода года".

На выездном совещании подвели годовые итоги работы Барнаульского пивоваренного завода.
На выездном совещании подвели годовые итоги работы Барнаульского пивоваренного завода.
Фото: Виталий Барабаш.

Новинка 2023 года — тонизирующий напиток "Базз Мангос" — завоевал золотую медаль, такую же получил и "Тропический микс" линейки "Гуд страйпс" ("Яркие полосы"). Золота и серебра также удостоились два слабоалкогольных напитка.

На выездном совещании подвели годовые итоги работы Барнаульского пивоваренного завода.
На выездном совещании подвели годовые итоги работы Барнаульского пивоваренного завода.
Фото: Виталий Барабаш.

Наш принцип натуральности и качества подтверждается не только признанием потребителя, но и наградами, которые напитки БПЗ получают на профессиональных специализированных выставках и дегустационных конкурсах, — прокомментировал директор по стратегическому развитию БПЗ, Александр Локтев.

На выездном совещании подвели годовые итоги работы Барнаульского пивоваренного завода.
На выездном совещании подвели годовые итоги работы Барнаульского пивоваренного завода.
Фото: Виталий Барабаш.

Предприятие стало одним из самых крупных налогоплательщиков в Алтайском крае — за год в бюджет поступило 2,6 млрд рублей.

Благодаря подключению к системе "Честный знак" пивзавод стал производить новые напитки и продавать их в разных видах тары.

Также на предприятии активно работают над экспортом: напитки уже продают в Казахстане и Узбекистане. Небольшие объемы пива начали поставлять в Китай, а с компаниями из Индии продолжают вести переговоры. Также завод планирует выйти на рынок Ближнего Востока: в Афганистан, Пакистан и Иран.

На выездном совещании подвели годовые итоги работы Барнаульского пивоваренного завода.
На выездном совещании подвели годовые итоги работы Барнаульского пивоваренного завода.
Фото: Виталий Барабаш.

Более подробные итоги можно будет увидеть на сайте altapress.ru в ближайшее время.

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