Список участников нацпроекта «Производительность труда» пополнился бийским деревообрабатывающим предприятием.

В рамках проведения отборочных мероприятий компании в нацпроект специалисты Минэкономразвития и Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) рассказали представителям "Бийского лесхоза" о целях и задачах национального проекта, поделились практиками повышения производительности труда, а также определились с мероприятиями и удобными сроками их реализации.

В ближайшее время эксперты РЦК приступят к подготовительным работам с сотрудниками предприятия по выстраиванию производственной системы, организации проектного офиса для формирования системы непрерывных улучшений.

В первую очередь эксперты регионального центра компетенций проведут базовые обучения сотрудников методам и инструментам бережливого производства, с помощью которых они начнут оптимизацию выбранного производственного потока.

Также на предприятии предстоит организовать обучение и сертификацию внутренних инструкторов по бережливому производству из числа сотрудников предприятия с целью последующей передачи знаний по основам и инструментам улучшений всем работникам компании после завершения этапа совместной работы с экспертами РЦК.

Ожидается, что эксперты РЦК выйдут на предприятие для оптимизации потока в середине октября текущего года. Подведение итогов совместной работы по методике реализации адресных мероприятий в рамках нацпроекта планируется в апреле следующего года, то есть спустя шесть месяцев после официального выхода экспертов на предприятие.

Участниками национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае до конца 2024 года смогут стать 87 предприятий. На данный момент участие в нацпроекте принимают уже более 80 региональных компаний.