15 сентября
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Экономика

Список участников нацпроекта «Производительность труда» пополнился бийским деревообрабатывающим предприятием

Новым участником национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае стало Деревоперерабатывающее предприятие ООО «Бийский лесхоз».

Список участников нацпроекта «Производительность труда» пополнился бийским деревообрабатывающим предприятием.
Список участников нацпроекта «Производительность труда» пополнился бийским деревообрабатывающим предприятием.
Фото предоставлено компанией «Бийский лесхоз».

В рамках проведения отборочных мероприятий компании в нацпроект специалисты Минэкономразвития и Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) рассказали представителям "Бийского лесхоза" о целях и задачах национального проекта, поделились практиками повышения производительности труда, а также определились с мероприятиями и удобными сроками их реализации.

В ближайшее время эксперты РЦК приступят к подготовительным работам с сотрудниками предприятия по выстраиванию производственной системы, организации проектного офиса для формирования системы непрерывных улучшений.

В первую очередь эксперты регионального центра компетенций проведут базовые обучения сотрудников методам и инструментам бережливого производства, с помощью которых они начнут оптимизацию выбранного производственного потока.

Также на предприятии предстоит организовать обучение и сертификацию внутренних инструкторов по бережливому производству из числа сотрудников предприятия с целью последующей передачи знаний по основам и инструментам улучшений всем работникам компании после завершения этапа совместной работы с экспертами РЦК.

Ожидается, что эксперты РЦК выйдут на предприятие для оптимизации потока в середине октября текущего года. Подведение итогов совместной работы по методике реализации адресных мероприятий в рамках нацпроекта планируется в апреле следующего года, то есть спустя шесть месяцев после официального выхода экспертов на предприятие.

Участниками национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае до конца 2024 года смогут стать 87 предприятий. На данный момент участие в нацпроекте принимают уже более 80 региональных компаний.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: 8 (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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