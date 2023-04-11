«Состояние тревожное»: главный алтайский фермер громко и критично заявил о кризисе, накрывающем Сибирь

О ценах на пшеницу
— На сегодняшний день стоимость тонны пшеницы III класса — 10 тыс. рублей. Две недели назад было 10,7 тыс., два месяца назад — 12,5 тыс. Мы не просто катимся вниз, мы падаем. Где остановка? Наверное, ее нет. Мы же все грамотные, новости и объявления считаем. В интернете больше предложений «Продам», нежели «Куплю».
В Поволжье сейчас цена на пшеницу V класса с низким протеином составляет 3,4 тыс. рублей за тонну. У меня нет даже понимания, как такое возможно. Получается, что за тонну горючего надо отдать 15 тонн зерна?
Я очень давно работаю, но такого в своей жизни не видел и не слышал. Соотношение 1:2 раньше считалось нормальным, потом стало 1:3 и 1:5. После этого мы уже возмущались. Соотношение 1:15 — катастрофа. Я, конечно, понимаю, что это кормовая культура, но факт есть факт.
О других сельхозкультурах
— За последние годы мы серьезно нарастили объемы производства такой культуры как ячмень, вкладывая средства в технологии и удобрения.
Теперь перепроизводство такое, что фуражный ячмень стоит 6,5 тыс. рублей за тонну. По гороху ситуация вроде бы стабильная — его покупают, но нет высокого спроса. Почти у всех горох остается на складах.
Про гречиху я вообще молчу. Эта культура, которая нас всегда вытягивала, особенно в восточной зоне края. В прошлом году цена на гречиху была 49−52 тыс. рублей за тонну, в этом — 19 тыс. рублей. Слышал, что и по 14−15 тыс. рублей гречиху продают.
Долгое время нас выручал масличный лен, но спрос на него уменьшается, поэтому встает вопрос, а стоит ли его сеять?
Рапс — замечательная была культура. В прошлом году цена на него держалась на уровне 49−52 тыс. рублей за тонну, в январе-феврале 2023 года опустилась до 29 тыс. рублей. После того, как определенные «слоны» влезли в посудную лавку, установив новые пошлины, цена рухнула до 19 тыс. рублей.
Я на зерновой конференции экспертам задал вопрос: «Получается, что теперь переработка жирует?». Ответ был: «Да».
Но импортеры тоже не дураки. Они увидели, что стоимость рапса в России обвалилась и тут же снизили цену на масло. Получилось, что они даже больше выигрывают, чем наша переработка.
Об единственной отдушине
— Для кулундинской зоны подсолнечник был единственной культурой, которая всегда поддерживала рентабельность. В прошлом году он стоил 59 тыс. рублей за тонну, теперь — 21 тыс. рублей. Падение даже не на проценты, а в разы.
О том, что радует
— Единственное, что растет в цене, это чечевица. И слава Богу. Но чечевица — культура особая: сегодня ее покупают, завтра — нет. В России потребление чечевицы небольшое, мы с вами ее практически не едим. Посеем завтра все чечевицу и потом куда ее отправлять? На корм скоту?
О ближайших перспективах
— Я всегда считал, что из любой, даже самой сложной ситуации, есть выход. А вот на сегодняшний день не представляю, каков он. Единственное, что я вижу, это возобновление экспорта сельхозпродукции или интервенции.
По интервенциям уже озвучено, что государство готово закупить до 7 млн тонн зерна. По Алтайскому краю могут закупить 120 тыс. тонн. Что такое 120 тыс. тонн из 6 млн тонн, которые мы в прошлом году собрали? Капля в море, которая ничего не решит.
Получается, остается только экспорт. Чтобы он пошел, надо снять заградительные пошлины. У нас с вами себестоимость зерна из чего складывается? Мы землю вспахали, семена купили, посеяли, пашню удобрили, подготовили технику, зарплату людям заплатили, налоги отдали.
Получается затрат больше 10 тыс. рублей на каждую тонну получаемого зерна. Государство только пошлины берет 5 тыс. рублей с каждой тонны. Понимаем, что деньги нужны, но, если завтра кончимся мы, государству тоже будет несладко.
Никогда я не выступал так критически, но на сегодняшний день я вижу ситуацию и понимаю: если не будут приняты срочные меры, Сибирь окажется в очень серьезном кризисе.
Состояние тревожное. Паники нет, не надо ей поддаваться, но тревога о том, что нас ждет, присутствует. Понимаю, что посевную мы проведем и уборку проведем. Но если цена на продукцию будущего урожая будет такая же, как сейчас, боюсь, этим составом мы уже не соберемся.
О выросших затратах
— На сегодняшний день каждая запчасть — это сотни тысяч рублей. Хочешь отремонтировать трактор — выкладывай 2,5−3 млн рублей. Получается, 3 тыс. тонн зерна надо отдать только за ремонт.
Хочется затронуть и новые программы, которые за последнее время появились, например, ФГИС «Зерно». Только вдумайтесь, за проверку качества своей продукции три года назад мы отдавали 170 тыс. рублей, два года назад — 370 тыс. рублей, в прошлом году — сразу 1,7 млн рублей.
И каждый год расходы добавляются, вроде помаленьку, а в итоге серьезные суммы получаются.
О предстоящей посевной
Мы не скрываем, что два предыдущих года, предшествовавшие 2022-ому, позволяли нам чувствовать себя комфортно. Сельхозпроизводители приобрели много техники, наметили векторы развития. Сейчас вопрос стоит не о развитии, а о выживании.
Через две недели начнется посевная. Скажу честно: я не знаю, какая культура будет востребована. Даже по приблизительным подсчетам, в России останется 40−45 млн пшеницы, это в два раза больше, чем в предыдущие годы.
И если мы опять получим хороший урожай зерна, я боюсь, что не будем знать даже, куда его сложить. У многих из нас продукция прошлого года еще на складах.
Что еще предлагали
Сократить посевы
С таким предложением выступил Владимир Устинов, руководитель фермерского хозяйства в Косихинском районе. По его мнению, сокращения должны быть плановыми и спокойным. «У меня почему-то в голове такое сравнение. Человеку удавку на шею надели, и чем он полнее будет, тем быстрее она затянется. Нам надо облегчиться, но мы сами этого боимся, и власть боится», — заявил Устинов.
Фермер утверждает: сокращение посевов позволит сохранить ресурсы и выравнять ситуацию.
Пересмотреть структуру
Александр Балаков с предложением Устинова не согласился. «Хорошо, сократим мы посевы. Представим, страна соберет не 58 млн тонн пшеницы, а 56 млн. Что кардинально изменится?», — парировал председатель.
Сам он честно сказал, что готового рецепта, как действовать в сложившейся ситуации, у него нет. Пожалуй, только думать. «Каждый из вас должен взвешенно подойти к той структуре посевов, которая есть. Как ее пересмотреть, в какую сторону сделать акцент, универсальных рекомендаций нет», — отметил Балаков.
Рассчитывать на господдержку
Министр сельского хозяйства края Сергей Межин постарался людей успокоить. До 1 апреля ведомство перевело хозяйствам почти 80% господдержки по направлению животноводства и 55% по растениеводству.
Будут в этом году дополнительные средства на тонну реализованного зерна. Государство готово первым траншем на эти цели направить в Алтайский край 383 млн рублей. Вторым — еще столько же.
Сумма, вроде бы, серьезная, но надо иметь ввиду, что она позволят компенсировать производство всего 400 тыс. тонн зерна, при общем урожае в 6 млн тонн.