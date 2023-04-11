«Состояние тревожное»: главный алтайский фермер громко и критично заявил о кризисе, накрывающем Сибирь

Цена на пшеницу в Алтайском крае опустилась ниже себестоимости. Спрос на нее невелик, склады заполнены. Об этом 7 апреля на собрании Союза крестьянских (фермерских) формирований сообщил председатель объединения Александр Балаков. Сам он честно признался, что так критически никогда не высказывался. Но сейчас ситуация такая, что молчать уже нет возможности. «Можем в следующий раз таким составом не собраться», — резюмировал Балаков. Altapress.ru приводит его яркие заявления дословно.

О ценах на пшеницу

— На сегодняшний день стоимость тонны пшеницы III класса — 10 тыс. рублей. Две недели назад было 10,7 тыс., два месяца назад — 12,5 тыс. Мы не просто катимся вниз, мы падаем. Где остановка? Наверное, ее нет. Мы же все грамотные, новости и объявления считаем. В интернете больше предложений «Продам», нежели «Куплю».

В Поволжье сейчас цена на пшеницу V класса с низким протеином составляет 3,4 тыс. рублей за тонну. У меня нет даже понимания, как такое возможно. Получается, что за тонну горючего надо отдать 15 тонн зерна?

Я очень давно работаю, но такого в своей жизни не видел и не слышал. Соотношение 1:2 раньше считалось нормальным, потом стало 1:3 и 1:5. После этого мы уже возмущались. Соотношение 1:15 — катастрофа. Я, конечно, понимаю, что это кормовая культура, но факт есть факт.

Александр Балаков , председатель Союза крестьянских ( фермерских) формированй Алтайского края. Дмитрий Лямзин

О других сельхозкультурах

— За последние годы мы серьезно нарастили объемы производства такой культуры как ячмень, вкладывая средства в технологии и удобрения.

Теперь перепроизводство такое, что фуражный ячмень стоит 6,5 тыс. рублей за тонну. По гороху ситуация вроде бы стабильная — его покупают, но нет высокого спроса. Почти у всех горох остается на складах.

Про гречиху я вообще молчу. Эта культура, которая нас всегда вытягивала, особенно в восточной зоне края. В прошлом году цена на гречиху была 49−52 тыс. рублей за тонну, в этом — 19 тыс. рублей. Слышал, что и по 14−15 тыс. рублей гречиху продают.

Алтайская гречиха Анна Зайкова

Долгое время нас выручал масличный лен, но спрос на него уменьшается, поэтому встает вопрос, а стоит ли его сеять?

Рапс — замечательная была культура. В прошлом году цена на него держалась на уровне 49−52 тыс. рублей за тонну, в январе-феврале 2023 года опустилась до 29 тыс. рублей. После того, как определенные «слоны» влезли в посудную лавку, установив новые пошлины, цена рухнула до 19 тыс. рублей.

Я на зерновой конференции экспертам задал вопрос: «Получается, что теперь переработка жирует?». Ответ был: «Да».

Масло , продукты. СС0

Но импортеры тоже не дураки. Они увидели, что стоимость рапса в России обвалилась и тут же снизили цену на масло. Получилось, что они даже больше выигрывают, чем наша переработка.

Об единственной отдушине

— Для кулундинской зоны подсолнечник был единственной культурой, которая всегда поддерживала рентабельность. В прошлом году он стоил 59 тыс. рублей за тонну, теперь — 21 тыс. рублей. Падение даже не на проценты, а в разы.

О том , что радует

— Единственное, что растет в цене, это чечевица. И слава Богу. Но чечевица — культура особая: сегодня ее покупают, завтра — нет. В России потребление чечевицы небольшое, мы с вами ее практически не едим. Посеем завтра все чечевицу и потом куда ее отправлять? На корм скоту?

Блюдо из чечевицы Из открытых источников в Интернете

О ближайших перспективах

— Я всегда считал, что из любой, даже самой сложной ситуации, есть выход. А вот на сегодняшний день не представляю, каков он. Единственное, что я вижу, это возобновление экспорта сельхозпродукции или интервенции.

По интервенциям уже озвучено, что государство готово закупить до 7 млн тонн зерна. По Алтайскому краю могут закупить 120 тыс. тонн. Что такое 120 тыс. тонн из 6 млн тонн, которые мы в прошлом году собрали? Капля в море, которая ничего не решит.

Получается, остается только экспорт. Чтобы он пошел, надо снять заградительные пошлины. У нас с вами себестоимость зерна из чего складывается? Мы землю вспахали, семена купили, посеяли, пашню удобрили, подготовили технику, зарплату людям заплатили, налоги отдали.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

Получается затрат больше 10 тыс. рублей на каждую тонну получаемого зерна. Государство только пошлины берет 5 тыс. рублей с каждой тонны. Понимаем, что деньги нужны, но, если завтра кончимся мы, государству тоже будет несладко.

Никогда я не выступал так критически, но на сегодняшний день я вижу ситуацию и понимаю: если не будут приняты срочные меры, Сибирь окажется в очень серьезном кризисе.

Состояние тревожное. Паники нет, не надо ей поддаваться, но тревога о том, что нас ждет, присутствует. Понимаю, что посевную мы проведем и уборку проведем. Но если цена на продукцию будущего урожая будет такая же, как сейчас, боюсь, этим составом мы уже не соберемся.

О выросших затратах

— На сегодняшний день каждая запчасть — это сотни тысяч рублей. Хочешь отремонтировать трактор — выкладывай 2,5−3 млн рублей. Получается, 3 тыс. тонн зерна надо отдать только за ремонт.

На Алтае с аншлагом проходит «Всероссийский день поля-2016». Олег Богданов

Хочется затронуть и новые программы, которые за последнее время появились, например, ФГИС «Зерно». Только вдумайтесь, за проверку качества своей продукции три года назад мы отдавали 170 тыс. рублей, два года назад — 370 тыс. рублей, в прошлом году — сразу 1,7 млн рублей.

И каждый год расходы добавляются, вроде помаленьку, а в итоге серьезные суммы получаются.

О предстоящей посевной

Мы не скрываем, что два предыдущих года, предшествовавшие 2022-ому, позволяли нам чувствовать себя комфортно. Сельхозпроизводители приобрели много техники, наметили векторы развития. Сейчас вопрос стоит не о развитии, а о выживании.

Село. Техника. Дмитрий Лямзин

Через две недели начнется посевная. Скажу честно: я не знаю, какая культура будет востребована. Даже по приблизительным подсчетам, в России останется 40−45 млн пшеницы, это в два раза больше, чем в предыдущие годы.

И если мы опять получим хороший урожай зерна, я боюсь, что не будем знать даже, куда его сложить. У многих из нас продукция прошлого года еще на складах.

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