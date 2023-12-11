СМИ: совет директоров Банка России снова повысит ключевую ставку. Ее влияние на жизнь россиян

Это произойдет из-за ускорения инфляции и медленного снижения темпов кредитования.
Большинство аналитиков называют рост ставки до 16%. Некоторые эксперты считают, что ставка повысится до 17%.
Если прогнозы сбудутся, это будет пятым подряд повышением ключевой ставки.
Ранее стало известно, как ключевая ставка влияет на жизнь россиян.
Понятие
Ключевая ставка — минимальная стоимость заимствования, под которую коммерческие банки получают кредиты у Центробанка и уже далее предоставляют их бизнесу и населению.
Ключевую ставку устанавливает совет директоров, в который входит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и 14 специалистов регулятора.
Населению и бизнесу
Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредит для бизнеса и населения.
Следствие
Удорожание кредитов ведет к снижению деловой активности в стране и падению эффективности бизнес-процессов.
При росте инфляции регулятор поднимает ставку — сдерживает спрос на финансирование и временно гасит рост цен.
Влияние на нацвалюту
За повышением ключевой ставки последуют вверх все ставки денежно-кредитного рынка, а рубль получит необходимый фактор стабилизации.