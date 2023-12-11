СМИ: совет директоров Банка России снова повысит ключевую ставку. Ее влияние на жизнь россиян

Совет директоров Банка России на заседании 15 декабря снова повысит ключевую ставку, сообщает РБК.

Это произойдет из-за ускорения инфляции и медленного снижения темпов кредитования.

Большинство аналитиков называют рост ставки до 16%. Некоторые эксперты считают, что ставка повысится до 17%.

Если прогнозы сбудутся, это будет пятым подряд повышением ключевой ставки.

Ранее стало известно, как ключевая ставка влияет на жизнь россиян.

Понятие

Ключевая ставка — минимальная стоимость заимствования, под которую коммерческие банки получают кредиты у Центробанка и уже далее предоставляют их бизнесу и населению.

Ключевую ставку устанавливает совет директоров, в который входит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и 14 специалистов регулятора.

Населению и бизнесу

Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредит для бизнеса и населения.

Следствие

Удорожание кредитов ведет к снижению деловой активности в стране и падению эффективности бизнес-процессов.

При росте инфляции регулятор поднимает ставку — сдерживает спрос на финансирование и временно гасит рост цен.

Влияние на нацвалюту

За повышением ключевой ставки последуют вверх все ставки денежно-кредитного рынка, а рубль получит необходимый фактор стабилизации.