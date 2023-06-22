Не дожали. Убойный вопрос для частных подворий так и не решили несколько районов Алтая

В семи районах Алтайского края до сих пор не открыт ни один пункт для цивилизованного забоя домашнего скота, хотя запрет на дворовой убой в регионе вступил в силу больше полутора лет назад. Но отменять запрет не будут: депутаты АКЗС предлагали ввести мораторий, но федеральные власти сочли его нецелесообразным по "ветеринарным соображениям". Вопрос прокомментировал Сергей Серов, председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии.

В семи районах нет

Запрет на продажу мяса скота, забитого не на убойном пункте, а во дворе подсобного хозяйства, ввела краевая комиссия с 11 ноября 2021 года, несмотря на отсутствие убойных пунктов в ряде районов. На такое мясо перестали выдавать ветеринарные документы.

С того времени на территории 24 муниципальных образований дополнительно открыли 32 боенских предприятия, рассказал Сергей Серов. По состоянию на 24 мая 2023 года, услуги по забою животных для граждан предоставляют 90 предприятий.

Современные цеха построены, например, в Усть-Пристанском и Панкрушихинском районах. Однако в семи районах края по-прежнему убойных пунктов нет.

Убойные пункты в Алтайском крае. Пресс-служба управления ветеринарии.

Ситуация не сдвигается с мертвой точки минимум полгода: в конце 2022-го руководитель управления ветеринарии Владимир Самодуров тоже говорил об отсутствии боен в семи районах.

Но тогда Самодуров заявил: оставшиеся территории власти "будут дожимать". Судя по результатам, не дожали.

Где по-прежнему нет убойных пунктов Бурлинский район

Залесовский муниципальный округ

Кытмановский район

Ельцовский район

Солтонский район

Красногорский район

Солонешенский район.

Мясо, свинина. CC0

Стоят на своем

Между тем, все попытки отменить запрет или отсрочить ее введение провалились. Так, апреле 2022 года с этой просьбой к губернатору обратился региональный народный фронт – просили посодействовать владельцы личных подсобных хозяйств. Ничего не изменилось.

Комитет Сергея Серова направлял в Минсельхоз России инициативу о моратории на введение запрета. Инициативу федеральные чиновники не поддержали.

Этот же вопрос в 2022 году рассматривали на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Сельское хозяйство». Федеральный центр счел это нецелесообразным для «обеспечения благополучия эпизоотической обстановки, предупреждения особо опасных болезней животных».

ЛПХ. Подсобное хозяйство. Pixabay.com

А летом 2022 года Минсельхоз принял новые федеральные правила убоя животных. В них кроме требования забивать скот «в специально отведенных для этих целей местах» указано и то, что делать это можно только гуманными способами.

Кроме того, перед убоем для последующего использования в пищу животное, по новым правилам, подлежит предубойной выдержке для выведения из ее организма остатков ветпрепаратов.

Обновленные правила вступили в силу 1 сентября 2022 года. А с 1 марта уже 2023 года они распространились на забой птицы: только на бойнях, только гуманно, и только с выдержкой.

«Еще раз отдельно отмечу, что для личного потребления мяса запрет на забой сельхозживотных отсутствует», - добавил Серов.

ЛПХ. Подсобное хозяйство. Pixabay.com

Тенденция к сокращению

Ответил Сергей Серов и на вопрос о динамике численности скота в частном секторе Алтайского края: "наблюдается тенденция сокращения поголовья КРС в личных подсобных хозяйствах".

В самом деле, по данным алтайкрайстата, в 2018 году в хозяйствах населения содержалось 295,6 тыс. голов КРС и 265,4 тыс. свиней. В 2022 году – соответственно, 240,2 тыс. и 155,3 тыс. Сокращение в 2022-м - минус 7,4% по КРС и минус 17,4 по свиньям.

Впрочем, глава аграрного комитета АКЗС не связывает сокращение напрямую с введением запрета на забой скота на частных подворьях. «На это влияют много факторов – высокая стоимость кормов, закупочные цены и ряд других», - сказал он.

ЛПХ. Подсобное хозяйство. Pixabay.com

А вот существенного роста экспорта мяса из Алтайского края (о чем говорили власти, вводя требование забивать скот только на бойнях) пока не отмечается.

По словам Сергея Серова, в 2022 году из Алтайского края экспортировано 46 тонн свинины, 1044 тонн мяса птицы, 46 тонн субпродуктов. А в первом квартале 2023 года экспортировано 34,5 тонн свинины и 138 тонн мяса птицы.

Ранее altapress.ru рассказывал, что весной началось снижение закупочных цен на сырое молоко, производимое в хозяйствах населения. Один из жителей Краснощековского района, узнав о новых ценах, эмоциональной прокомментировал: "В этом году люди последний скот сдадут».