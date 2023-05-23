66% сибиряков положительно относятся к уходу из страны известных международных компаний

Уход известных иностранных компаний не повлиял на уровень жизни и качество потребления большинства жителей СФО. При этом 34% наших соотечественников все же надеются на их возвращение. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

Почти две трети опрошенных нейтрально или даже положительно относятся к уходу с российского рынка известных международных компаний (Apple, BMW, Chanel, McDonaldʼs и других). 42% потому, что Россия легко сможет заместить их товары и сервисы отечественными. Еще 24% — потому, что не пользовались товарами и сервисами этих компаний.

15% респондентов отнеслись к такому уходу отрицательно, потому что им будет не хватать их услуг и сервисов. Еще 19% считают решение компаний покинуть Россию неоправданным.

73% сообщили, что уход известных иностранных брендов из России никак не сказался на их уровне жизни и качестве потребления. 11% респондентов видят в этом положительные изменения. У 25%, в связи с уходом известных иностранных брендов из России, уровень жизни и качество потребления ухудшились (у 15% определенно да, у 10% скорее да).

34% респондентов хотели бы возвращения ушедших из России иностранных компаний и брендов в будущем (24% скорее да, 10% — определенно да). Больше всего сторонников их возвращения в Москве и Московской области (54%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (53%). Меньше всего — в Сибири (34%).

Не хотят больше видеть в России ушедшие иностранные компании и бренды 38% (23% скорее нет, 15% определенно нет). 28% затруднились ответить на этот вопрос.

* Опрос проведен 11-18 мая среди 1000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет по репрезентативной выборке в городах с населением свыше 100 тысяч человек.