22 ноября
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Экономика

Сибиряки все чаще выбирают загородное жилье

Доля ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство в Сибири достигла 14%

Загородный дом.
Загородный дом.
Источник: ru.freepik.com, автор freepik.

Строительство своего дома все чаще становится альтернативой жилплощади в многоквартирном доме как на первичном, так и на вторичном рынках. В октябре 2023 года доля ипотечного кредитования индивидуального строительства жилья (ИЖС) в Сибири достигла 14% — за 10 месяцев объем финансирования ИЖС вырос более чем в шесть раз относительно всего 2022 года, подсчитали аналитики Сбера.

Если в апреле объем кредитования ИЖС в Сибири впервые перевалил за миллиард рублей, а его доля от общего объёма выдач не превышала 5%, то уже в октябре эта сумма превысила 5 млрд рублей, а в октябре каждая девятая ипотека была выдана на строительство частного дома.

При этом около трети объема финансирования и количества ипотек на ИЖС в октябре было выдано в Республике Тыва — 1,7 млрд рублей. Несколько месяцев назад в республике заработала льготная ипотека с господдержкой по ставке в несколько раз ниже рыночной. С большим отставанием на втором месте идет Новосибирская область (1 млрд рублей), на третьем — Алтайский край (929 млн рублей).

Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка Сбербанка:

Тренд на строительство собственного дома формата загородной недвижимости возник еще несколько лет назад. В 2023 году ипотека на ИЖС стала полноценной альтернативой традиционным жилищным кредитам на городскую квартиру. Сбер предоставляет ипотеку на ИЖС, используя все меры господдержки.

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