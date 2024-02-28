Сибиряки увеличили суммы вкладов

Аналитики Сбера отметили тенденцию увеличения среднего чека на вклады — сибиряки сохраняют больше, чем годом ранее. В ряде отраслевых программ сумма выросла почти вдвое.

Главный лидер в этой категории — вклад «Сезонный Сохраняй+», созданный для владельцев пакета услуг «Для родителей» — сумма среднего чека по данной программе выросла на 77%.

Кроме того, аналитики банка отмечают рост среднего чека в линейке вкладов «Лучший процент» — всего сумма выросла в среднем на 17%, а в некоторых продуктах линейки и до полутора раз. По условиям вклада клиенты могут сохранить со ставкой до 16% сумму свыше ста тысяч рублей на срок от месяца.

Всего же средний чек по срочным и промо-вкладам вырос больше, чем на 20%.

Дмитрий Солнцев,

председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

На сегодняшний день в Сбере представлено более шестидесяти программ вкладов, позволяющих нашим клиентам заботиться о своем будущем. Выгодные условия по капитализации позволяют не только сохранить свои средства, но и преумножить их.

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