1 декабря
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Экономика

Сибиряки стали чаще оплачивать налоги в цифровых сервисах

Розничные клиенты ВТБ в Сибирском федеральном округе в три раза чаще стали использовать сервисы банка для оплаты налогов в этом году. Объем операций сибиряков вырос в два раза.

Люди со смартфонами.
Люди со смартфонами.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Количество жителей Сибири, которые оплачивают налоги через ВТБ Онлайн, за неполные 11 месяцев выросло в 3 раза и превысило 314 тыс. человек. Мужчины оплачивают начисления по налогам чаще, чем женщины — 53% против 47%. Средний возраст плательщиков составляет 43 года.

С начала года клиенты банка в сибирском регионе провели более 647 тыс. платежей по налогам. Их объем вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 1,4 млрд рублей. Лидерами по объему транзакций стали Кемеровская (585 млн), Новосибирская (177 млн) и Иркутская (174 млн) области.

По оценкам банка, к концу года количество клиентов, которые оплатят налоги через интернет-банк, в целом по России вырастет более чем в 2 раза и достигнет 3 млн человек.

В течение года мы наблюдаем планомерный рост числа клиентов, оплачивающих налоги онлайн. Октябрь-ноябрь — традиционно являются самым активным месяцами, когда россияне погашают имущественные налоги, выставленные ФНС. Своевременная уплата налогов до 1 декабря поможет избежать пени, — отметил Руслан Новиков, начальник управления «Платежи» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

Пользователи могут без комиссии перечислить единый налоговый платеж несколькими способами: на сайте Федеральной налоговой службы с прямым переходом в личный кабинет онлайн-банка или картой банка; по фото квитанции, даже если нет QR-кода; по уникальному идентификатору начислений в разделе «поиск по УИН»; по свободным реквизитам из квитанции.

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