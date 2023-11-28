Сибирские предприниматели получили 100 млрд рублей благодаря факторингу от Сбера

По итогам девяти месяцев Сибирский банк фиксирует рост спроса на факторинг. Доля Сбера в факторинговом портфеле региона составила 43%. Наиболее востребованными решениями являются классический и агентский факторинг, позволяющие клиентам получать оборотные средства сразу после отгрузки товара или оказания услуги, и эффективно управлять дебиторской и кредиторской задолженностью.
Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:
Факторинг — удобный инструмент для компаний, работающих на условиях отсрочки платежа. Он помогает бизнес-партнерам сохранить условия взаимовыгодного сотрудничества, при этом сократить финансовый цикл и обеспечить стабильность оборотного капитала.
В 2023 году Сбер осуществил важное изменение — выплата факторингового финансирования теперь доступна через Сибирский банк. В Новосибирской области преобладающее количество факторинговых сделок приходится на внутренние и международные поставки зерна, торговлю автомобилями и фармацевтическими средствами. В Омской области и Алтайском крае основные клиенты СберФакторинга — предприятия пищевой промышленности. В Кузбассе факторинг востребован в организациях, занимающихся добычей и экспортом угля, в Томской области и Красноярском крае — в нефтегазовой промышленности.
ООО «Сбербанк Факторинг», подробнее на сайте sberfactoring.ru.