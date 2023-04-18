Сибирь-Полиметаллы внедрило в работу очистных сооружений новый сорбент.

На площадке локальных очистных сооружений рудника была смонтирована специальная установка, которая включает в себя два способа фильтрации разными видами сорбентов. С помощью двух насосов мощностью 2 куб м в час сточные подотвальные воды из накопительного резервуара параллельно поступают в очистную установку и проходят фильтрацию через испытуемые материалы. Первый сорбент — ГЛИНТ, уже используется в работе рудника, он обладает высокими показателями комплексной очистки от взвешенных веществ, ионов тяжелых металлов, снижения мутности и цветности. Второй сорбционно-фильтрующий материал АТМ, используется в тестовом режиме. Согласно своим заявленным характеристикам он должен обеспечить высокую степень очистки сточных вод ниже рыбохозяйственных ПДК. Для изучения уровня эффективности каждого из сорбентов на ежедневной основе проводятся регулярные лабораторные исследования воды, до и после фильтрации через тестовую очистную установку. Сотрудники лаборатории определяют уровень содержания взвешенных частиц, тяжелых металлов, сульфатов и нефтепродуктов. На основании полученных результатов будет подготовлен итоговый отчет, включающий сравнительный анализ материалов.
Наша общая задача исключить или минимизировать любое влияние на окружающую среду. Мы стремимся не только поддерживать высокий уровень очистки сточных вод, но и ищем новые возможности усовершенствования этого процесса. В ближайшее время опытно-промышленные испытания с новыми фильтрационными материалами будут завершены, и мы будем готовы внедрить в работу очистных сооружений современный сорбент, который предварительно показал свою эффективность, — Любовь Колотилина, начальник отдела экологической безопасности АО «Сибирь-Полиметаллы».