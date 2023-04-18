19 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Сибирь-Полиметаллы внедрило в работу очистных сооружений новый сорбент

Специалисты отдела главного энергетика Сибирь-Полиметаллы проводят опытно-промышленные испытания для определения преимуществ современных сорбционно-фильтрующих материалов перед уже используемым сорбентом, который фильтрует сточные воды из шахты от вредных примесей. Наиболее эффективный фильтрующий материал будет полноценно внедрен в работу очистных сооружений Корбалихинского рудника.

Сибирь-Полиметаллы внедрило в работу очистных сооружений новый сорбент.
Сибирь-Полиметаллы внедрило в работу очистных сооружений новый сорбент.
Фото предоставлено пресс-службой АО «Сибирь-Полиметаллы».

На площадке локальных очистных сооружений рудника была смонтирована специальная установка, которая включает в себя два способа фильтрации разными видами сорбентов. С помощью двух насосов мощностью 2 куб м в час сточные подотвальные воды из накопительного резервуара параллельно поступают в очистную установку и проходят фильтрацию через испытуемые материалы. Первый сорбент — ГЛИНТ, уже используется в работе рудника, он обладает высокими показателями комплексной очистки от взвешенных веществ, ионов тяжелых металлов, снижения мутности и цветности. Второй сорбционно-фильтрующий материал АТМ, используется в тестовом режиме. Согласно своим заявленным характеристикам он должен обеспечить высокую степень очистки сточных вод ниже рыбохозяйственных ПДК. Для изучения уровня эффективности каждого из сорбентов на ежедневной основе проводятся регулярные лабораторные исследования воды, до и после фильтрации через тестовую очистную установку. Сотрудники лаборатории определяют уровень содержания взвешенных частиц, тяжелых металлов, сульфатов и нефтепродуктов. На основании полученных результатов будет подготовлен итоговый отчет, включающий сравнительный анализ материалов.

Сибирь-Полиметаллы внедрило в работу очистных сооружений новый сорбент.
Сибирь-Полиметаллы внедрило в работу очистных сооружений новый сорбент.
Фото предоставлено пресс-службой АО «Сибирь-Полиметаллы».

Наша общая задача исключить или минимизировать любое влияние на окружающую среду. Мы стремимся не только поддерживать высокий уровень очистки сточных вод, но и ищем новые возможности усовершенствования этого процесса. В ближайшее время опытно-промышленные испытания с новыми фильтрационными материалами будут завершены, и мы будем готовы внедрить в работу очистных сооружений современный сорбент, который предварительно показал свою эффективность, — Любовь Колотилина, начальник отдела экологической безопасности АО «Сибирь-Полиметаллы».

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость