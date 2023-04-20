Шинный завод в Барнауле вновь заработал на полную мощность.

Завод «Нортек» в Барнуле продолжает восстанавливаться после пожара. Его сотрудники уже вернулись к работе в полном составе. Управляющий директор завода Алексей Терехович сообщил, что восстановительные работы идут по графику, основные усилия сконцентрированы на восстановлении производственного процесса, цеха подготовки и обеспечении безопасности коллектива.

Работает , как часы

На сегодня в работу запущены пять резиносмесителей в основном подготовительном цехе, а после капитального ремонта заработает еще один агрегат для выпуска резин на основном производстве. Еще два — на которых выпускают серийные и авиационные смеси — модернизированы в автокамерном цехе.

За три месяца планируется восстановить не менее 50% основных мощностей. Уцелевший при пожаре участок подготовительного цеха оперативно вводят в эксплуатацию, остальные восстанавливаются поэтапно. Для реабилитации сгоревшего сегмента требуется провести ряд экспертиз.

Алексей Терехович,

управляющий директор «Нортека»:

Хочу выразить свою признательность всем сотрудникам за работу в непростое для завода время, за слаженность и самоотверженность.

От ремонта к модернизации

Помимо возобновления работы имеющихся линий, «Нортек» проводит и модернизацию производства. В частности, на заводе запустили агрегат «Дуплекс-2», предназначенный для изготовления шин для сельскохозяйственной техники и крупногабаритных шин.

В ближайшее время планируется довести его производительность до объема, эквивалентного 30 млн. рублей в сутки. Кроме того, уже в мае производительность цеха вырастет на 25−30% за счет запуск лифта. В настоящее время сырье приходится транспортировать на третий этаж вручную.

Александр Данилов,

начальник цеха подготовки:

В целом, идет увеличение объема выпуска производства. Мы освоили выпуск резиновых смесей на ручных навесках и вышли на объем около 100 тонн в сутки. И это только результат подготовительного цеха, без учета автокамерного! Нам поступает сырье с других заводов, таким образом, в целом, мы уже приближаемся к 60% прошлогодних объемов производства.

Грамотное решение. Полуфабрикаты

Для еще более оперативного налаживания производства предполагается вместо сгоревшего оборудования установить вдвое более мощное, а для того, чтобы успевать выполнять госзаказы, «Нортек» применил практику закупки полуфабрикатов у других производителей.

Как рассказала директор материально-технического обеспечения «Нортек», Оксана Дудорова, одна из компаний в центральной части России поставляет заводу восемь видов резиновых смесей. Уже закуплено почти 200 тонн, еще 160 — в процессе доставки. Другая организация поставляет семь видов резиновых смесей. В марте прибыло 438,5 тонны, в апреле — 380.

Гособоронзаказ и научный подход

Изделия, выпускаемые в рамках гособоронзаказа, с января изготавливаются из резиновых смесей партнера «Нортека» — научно-исследовательского института резиновых и полимерных изделий. Это один из старейших российских НИИ, занимающихся резиной, латексом и прочими эластичными полимерами. Институт ежемесячно поставляет «Нортеку» порядка 80 тонн резиновых смесей.

Оксана Дудорова,

директор МТО «Нортека»:

На перспективу ведутся переговоры еще с двумя предприятиями шинной отрасли, которые находятся у нас в стране. Хочу отметить, что для авиации мы самостоятельно продолжаем изготавливать резиновые смеси для всех государственных оборонных заказов «ЯШЗ Авиа». И выполняем их в полном объеме.