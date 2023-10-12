Серьезный и позитивный настрой. Как стартовал XVI Алтайский ИТ-форум в Барнауле

В Барнауле торжественно открылся XVI Алтайский ИТ-форум, который будет проходить 12 и 13 октября в корпусе «С» Алтайского филиала РАНХиГС на ул. Партизанской, 187. Ранее мы подробно рассказывали, почему на нем стоит побывать https://altapress.ru/ekonomika/story/xvi-altayskiy-it-forum-nachnetsya-uzhe-oktyabrya-pochemu-na-nem-stoit-pobivat-333060 .

Ажиотаж

В день открытия форума активность кипела на всех этажах нового корпуса. На втором раскинулась экспо-зона — ряды стендов компаний, представлявших разнообразные ИТ-продукты, включающие как «железо», так и программное обеспечение. На первом царил ажиотаж у стойки регистрации — желающих поучаствовать в мероприятии было столь много, что очередь растянулась на 15-20 м. Форум посетил целый ряд высокопоставленных чиновников, как регионального, так и федерального уровней.

Пленарное заседание

Началось мероприятие с пленарного заседания, которое модерировал президент Торгово-промышленной палаты Алтайского края и Ассоциации ТПП Сибири Борис Чесноков.

Немаловажным фактором успешности Алтайского края является то, что здесь — это я могу подчеркнуть как человек, имеющий опыт взаимодействия с различными регионами — выстроены очень конструктивные и эффективные взаимоотношения между ИТ-бизнес-сообществом и правительством региона, — отметил президент Алтайской ТПП.

После этого он передал слово вице-губернатору Алтайского края Виталию Снесарю, который на протяжении многих лет курирует ИТ-сферу региона. Тот от лица правительства и губернатора Алтайского края Виктора Томенко поблагодарил всех присутствующих и выразил надежду на то, что работа форума будет успешной, продуктивной и, как всегда, оставит серьезный позитивный настрой на будущее.

Кадровый вопрос алтайской ИТ-сферы

По данным Виталия Снесаря, в крае насчитывается свыше 3000 организаций, деятельность которых связана с ИТ и разработкой ПО. Около 150 включены в реестр Минцифры. Чиновник отметил, что пребывание в этом реестре — не только знак качества, но и доступ к господдержке. Врио министра цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов добавил, что на региональном уровне такой поддержки, как ИТ, не оказывается никакой другой отрасли. В частности, одной только льготной «ИТ-ипотеки» в крае было выдано на сумму более 0,5 млрд рублей.

В ИТ-отрасли региона трудятся 16 100 человек — это официальные данные, но, по словам Евгения Зрюмова, в реальности это число гораздо больше, поскольку в него не входят многие специалисты, работающие на предприятиях, не входящих в сферу ИТ. Он также отметил, что ИТ-специалистов сейчас не хватает везде, даже в московских компаниях, потому что сейчас происходит взрывной рост различных решений, которые где-то приходится создавать с нуля, где-то дорабатывать, где-то внедрять — все это требует множества рабочих рук.

Лучшие команды России

Директор научно-технического центра «Галэкс» Владимир Графеев сообщил, что в этом году его компания заняла первое место в номинации «Профессионализм команды».

Во всей России наша команда признана лучшей. В ней сегодня работают порядка 300 сотрудников, в основном — выпускники наших алтайских вузов, — рассказал руководитель.

После пленарного заседания также вручались награды победителям конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае». Что же касается НТЦ «Галэкс», который на протяжении 16 лет участвовал в организации форума, то в текущем году он впервые стал генеральным партнером мероприятия.

Новые вызовы и новые задачи

Помимо кадровых проблем обсуждались вопросы кибербезопасности. Директор департамента цифровых технологий Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Маслов рассказал, что количество кибератак растет. Колоссальный рост зафиксирован в 2022 году, а в 2023 году атаки стали более изощренными. Порядка 60% из них нацелены на похищение персональных данных, поэтому предприятиям необходимо пересмотреть свои подходы к выстраиванию архитектуры безопасности.