Семимильными шагами: «Ростелеком» охватил цифровыми услугами 63 алтайских села

«Ростелеком» с начала года построил волоконно-оптические линии связи и предоставил доступ к скоростному интернету по технологии PON в 63 малонаселенных пунктах Алтайского края. Больше 15 тысяч сельских жителей получили возможность подключиться к цифровым услугам компании.

«Ростелеком» с начала года построил волоконно-оптические линии связи и предоставил доступ к скоростному интернету по технологии PON в 63 малонаселенных пунктах Алтайского края.

Последние два года мы строим оптику высокими темпами и в больших объемах. Стараемся сделать цифровые услуги доступными, в первую очередь для жителей небольших деревень. В 2021 году новой оптической сетью охватили 41 тысячу сельских семей, в прошлом — больше 44 тысяч. В этом году планируем не снижать, а наоборот увеличивать свое присутствие в регионе, построив оптические линии связи еще для 45 тысяч домохозяйств, — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Сразу 12 сел подключено к скоростному интернету в районе города Алейска. Среди них — Березовка, Михайловка, Брусенцово, Красный Яр, Усть-Чарышская Пристань и другие. Рядом с городом-курортом Белокурихой цифровая сеть построена в десяти населенных пунктах, среди которых Сетовка, Половинка, Никольское, Березовка, Кокши и Красный Яр. Наибольший объем работ «Ростелеком» провел в Тогуле Тогульского района и Боровихе Первомайского района, где оптикой охвачено больше тысячи домов, а также в Малиновом озере Михайловского района (879 домохозяйств).

«Ростелеком» с начала года построил волоконно-оптические линии связи и предоставил доступ к скоростному интернету по технологии PON в 63 малонаселенных пунктах Алтайского края. Фото предоставлено компанией Ростелеком.

Технология PON, кроме таких преимуществ, как высокая скорость и безлимитное соединение, позволяет подключать по одной линии несколько услуг. Мы предлагаем сельчанам интернет со скоростью до 200 Мбит/с с рассрочкой выплат на два года, интерактивное ТВ, уличное и внутридомовое видеонаблюдение, образовательный сервис «Лицей», антивирусные программы, умную колонку «Капсула» с голосовым помощником «Маруся». Наши предложения помогут создать дополнительный комфорт и безопасность в доме и приусадебном хозяйстве, — сообщил начальник отдела продаж массового сегмента Алтайского филиала «Ростелекома» Кирилл Дубровин.

На 1 июня 2023 года по активности подключений к новой сети «Ростелекома» лидируют села Семеново-Красилово, Чистюнька. Селиверстово, Правда и Баюновские ключи.