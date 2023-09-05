Сельское хозяйство — в ДНК: 85% россиян хоть раз убирали урожай

За последние годы россияне уже привыкли, что страна практически полностью обеспечивает себя урожаем сама и кормит немалую часть мира через экспортные поставки. Но что жители нашей страны знают о ключевом этапе сезонных работ — уборочной кампании? Ответы помог узнать опрос Россельхозбанка.

Уборочная кампания — важнейший этап сельскохозяйственных работ на завершающей стадии земледелия, который знаменует подведение итогов нелегкой работы аграриев. Процесс включает сбор зрелого урожая, доставку к месту послеуборочной обработки, саму послеуборочную обработку, а затем доставку урожая в места хранения или продажи. На формирование урожая сельскохозяйственных культур влияют природные факторы (естественное плодородие почвы, погода), биологические (органические удобрения, семена, гибриды), организационно-техногенные (обработка почвы, минеральные удобрения, мелиоранты, средства защиты растений). Для предупреждения потерь урожая общая продолжительность уборочной кампании должна составлять не более 10-12 дней, а для отдельных культур этот диапазон сужается до 4-8 дней.

Урожайные старты

Большинство россиян считают, что мероприятия по сбору урожая начинаются в начале сентября (52%), показал опрос. Однако на самом деле урожай в России начинают собирать гораздо раньше — уже в июне. Правильный ответ дали 41,5% респондентов. Ещё 6,5% выбрали вариант «в конце июля».

Также респондентам было предложено ответить на вопрос, в каких районах России, по их мнению, уборочные кампании стартуют позже всех. В Сибири и на Дальнем Востоке они начинаются в сентябре — и 67% продемонстрировали верный ответ. 27,4% полагают, что в центральных регионах, а 5,6% — в регионах Северного Кавказа.

Напротив, в июне традиционно именно аграрии южных регионов приступают первыми к сбору урожая. В 2023 году кампания стартовала с Дагестана, Ставропольского края и Чеченской Республики.

Сначала аграрии собирают ранние сорта, которые предназначены для потребления в текущем году. Это могут быть зеленные, овощи, фрукты, ягоды. В июле-августе начинается уборка самых массовых культур, таких как зерновые, картофель, свекла, бахчевые. К концу августа-началу сентября на полях появляются созревающие в поздние и средние сроки культуры: яблоки, груши, виноград, тыквы, перец и т. д. Эта фаза сбора урожая продолжается до окончания сентября. Следует отметить, что собирать урожай, например, одного и того же сорта яблок фермеры могут в разное время в зависимости от региона и условий выращивания.

Рекордный урожай

По мнению 58% участников опроса, в прошлом году в России собрали рекордный урожай масличных культур. Это абсолютно правильный ответ! Валовый сбор основных масличных культур в России в прошлом году достиг рекордных 29,1 млн тонн в чистом весе, что на 17% выше показателя 2021 года. В том числе урожай подсолнечника составил 16,4 млн тонн (+4,5%), сои — 6 млн тонн (+26%), рапса — 4,5 млн тонн (+61,6%).

22% думают, что в 2022 году Россия собрала рекордный урожай овощных культур, каждый пятый опрошенный (20%) предположил, что ягодных.

Масштаб работ поистине… континентальный

Под посевные площади в России в 2023 году отведено 81,2 млн га. Много это или мало? Если бы существовала страна с такой территорией, то в списке 193 государств-членов ООН по размеру она бы заняла 34-е место, лишь немного уступив крупному африканскому государству Намибия. Это больше любой европейской страны (кроме самой России). Так, например, эта площадь почти в 10 раз больше Австрии.

Из этой площади более 48 млн га занимают зерновые и зернобобовые культуры.

85% россиян хоть раз убирали урожай. Фото предоставлено Россельхозбанком.

Правильные представления о размерах земель под сельхозработы имеют большинство россиян (56,2%). Треть (34,8%) считают, что под посевные площади было отведено 60 млн га, 9% предполагают, что 98 млн га.

Когда тянет к землице родной

В эпоху цифровых технологий люди проявляют повышенный интерес к экологической повестке, желанием окружить себя растениями и стремлению к единению с природой. Жители нашей страны разводят огороды и не представляют свою жизнь без собственного участка. Стоит ли этому удивляться, если большинство горожан — выходцы из сельской местности в первом и втором поколениях.

Как выяснилось в результате исследования, 61,3% опрошенных с удовольствием выращивают собственные продукты, собирают урожай и занимаются садоводством у себя на участке или у бабушек и дедушек.

Иметь свой участок, на котором можно возделывать землю и заниматься рассадой, не только полезно, но и приятно, — поделились мнением респонденты.

23,7% россиян рассказали, что собирают урожай «по работе». Вероятно, что данный ответ продемонстрировали представили сельскохозяйственной сферы.

Таким образом, 85% респондентов так или иначе хоть раз в жизни занимались уборкой урожая.

15% респондентов никогда не собирали урожай, но, признались, что мечтают об этом.

В последние годы россияне стали более осознанно относиться к своему питанию, а интерес к натуральным продуктам постоянно растет. Продукция, которая не подвергается химическим и другим видам обработки, выращенная в экологически чистой местности, очень популярна, особенно в мегаполисах и крупных городах.

АО «Россельхозбанк»