Сельское хозяйство России установило рекорд прироста производства с 2011 года.

В 2022 году индекс производства продукции сельского хозяйства составил 110,2%, сообщает Россельхозбанк. Это значит, что по сравнению с предыдущим годом аграрии произвели на 10,2% сельхозпродукции больше. Это наибольший показатель с 2011 года, когда индекс составил 122,3%. Россельхозбанк отмечает, что основным драйвером результата 2022 года стало растениеводство.

Российские растениеводы собрали рекордные урожаи зерновых (157,7 млн тонн, +29,9% к 2021 году) и масличных (29,1 млн тонн, +17% к 2021 году). Рекордный результат показал также тепличный бизнес (1,6 млн тонн, +8,1% к 2021 году).

Приростом отметилось и животноводство, где главный итог – в 2022 году установлен рекорд по потреблению мяса на душу населения – 79 кг. Главный вклад в удовлетворение потребности в животном белке вносит птицеводство. Производство в этом направлении выросло на 4,4% за год до 5,3 млн тонн (в убойном весе). С другой стороны, организации-производители свинины нарастили выпуск продукции на 5% до 4,5 млн тонн за год. Эти отрасли полностью обеспечивают спрос на внутреннем рынке, при этом за счёт высокой конкуренции мясо птицы и свинина остаются доступными видами мяса.

С 2012 по 2018 гг. Россия постепенно вышла на полную самообеспеченность по свинине. Льготные кредиты свиноводам заложили основу для наращивания производства на 5-10% до 2024 года. Отрасль мяса бройлера также имеет хорошие перспективы: строительство собственных производственных комплексов и снижение закупки инкубационного яйца за рубежом делают возможным укреплением самообеспеченности мясом птицы, которая по итогам 2022 года достигла уже 105,6%, — комментирует руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

В таком важном направлении, как производство молока и его переработка, также отмечена положительная динамика. Так, производство молока за год выросло на 2% до 33 млн тонн. Драйверы отрасли переработки — сыры и сливочное масло. По прогнозам РСХБ, потребление сыра по итогам 2023 года вырастет с текущих 6 кг на душу населения до 6,21 кг, сливочного масла — с 2,8 кг до 2,9 кг на человека. Уровень самообеспечения молоком и молокопродуктами в 2022 году составил 85,7% (Пороговое значение, установленное Доктриной продовольственной безопасности — 90%).

Хорошие результаты в производстве продукции АПК позволили не просто сохранить экспорт в условиях санкционного давления, но и нарастить его: +12,1% за год до 41,6 млрд долларов. Это в 2,1 раза больше, чем в 2014 году.

Что касается M&A-активности, то, по данным департамента крупного бизнеса банка, общая стоимость транзакций снизилась за год на 22,8% до 1,19 млрд долларов, однако осталась высокой (например, в 2020 году объём составлял 188 млн долларов).

Важно, чтобы при уходе с российского рынка иностранных компаний их производственные мощности переходили под квалифицированный контроль со стороны отечественного АПК. Российский агропром прошёл длительный путь становления и накопил достаточный опыт, поэтому с вызовом по смене собственников иностранных производств отрасль справляется хорошо, — считает Андрей Дальнов.

АО «Россельхозбанк»