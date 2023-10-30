СберСтрахование с начала года выплатила жителям Алтайского края более 27 млн рублей из-за стихийных бедствий

Пик обращений пришёлся на весну, в основном они были связаны с подтоплениями и паводками в регионе. Преимущественно от стихии пострадали конструктивные элементы, инженерное оборудование, внутренняя и внешняя отделка зданий.
Самая большая выплата составила 438 тыс. рублей. Инцидент произошел в селе Красногорское, где из-за промерзания грунтовых и талых вод лопнул фундамент частного дома.
Всего в 2023 году СберСтрахование выплатила почти 200 млн рублей компенсаций за пострадавшее от стихии жильё. Чаще всего с заявлениями в страховую компанию обращались жители Алтайского (18%), Приморского (12%) и Краснодарского (9%) краёв.
Алла Косоухова,
заместитель управляющего Алтайским отделением ПАО Сбербанк:
«Стихийные бедствия, к сожалению, остаются реальной угрозой для жителей Алтайского края. В этом году мы столкнулись с паводками и подтоплениями домов. В такие моменты очень выручает страховой полис, который покрывает расходы на ремонт и позволяет меньше волноваться в сложной ситуации. Средняя выплата при стихийных бедствиях в регионе составила 97 тыс. рублей».
Дмитрий Пурсанов,
директор розничного страхования СберСтрахования:
«К сожалению, избежать чрезвычайных ситуаций невозможно, ведь природа непредсказуема. Но можно обезопасить себя от незапланированных затрат на ремонт и восстановление имущества, оформив полис добровольного страхования. В этом году некоторые регионы оказались в эпицентре наводнений и ливней. Устранение последствий стихии вышло весьма дорогостоящим: в среднем 115 тыс. рублей. В подобных случаях страховой полис гарантирует спокойствие и уверенность, ведь все расходы покроет страховая компания и защитит благосостояние клиента от непредвиденных трат».