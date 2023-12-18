19 декабря
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Экономика
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Сбер выдал более 9,5 млрд рублей на улучшение жилищных условий IT-специалистов Сибири

С начала действия программы господдержки ипотеку оформили больше 1,5 тыс. сибирских айтишников.

Сбербанк.
Сбербанк.
Источник: Пресс-служба ПАО Сбербанк.

Больше 1,5 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 9,6 млрд рублей оформили в Сбере специалисты IT-сектора Сибири в рамках программы господдержки. Количество и сумма кредитов в мае-ноябре 2023 года выросли в регионах Сибири более чем в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (программа стартовала в мае 2022 года).

Почти половина от всех выданных ипотек приходится на Новосибирскую область (639). Высокий спрос также зафиксирован в Красноярском крае (202), Томской области (187) и Алтайском крае (134). При этом самые высокие темпы роста объемов выдач жилищных кредитов для IT-специалистов зафиксированы в Омской области (в 10 раз) и Хакасии (в 12 раз).

Наиболее активно IT-ипотеку в Сбере сибиряки оформляли в последние четыре месяца, в августе-ноябре 2023 года. За это время было выдано больше половины общей суммы всех ипотечных кредитов в рамках программы с господдержкой.

Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка Сбербанка:

Сбер активно участвует в решении проблемы нехватки IT-кадров в стране в целом и регионах Сибири в частности. В Новосибирске работает «Школа 21», в Томске открыт Центр искусственного интеллекта. Но для того, чтобы специалисты, которых мы обучаем, хотели работать здесь и развивать родные сибирские регионы, необходимо создать для них условия для комфортной жизни. Одним из инструментов решения этого вопроса выступает ипотека для IT-специалистов.

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