Сбер рассказал, почему планирует увеличить портфель ответственного финансирования на 30%

Сбер планирует увеличить портфель ответственного финансирования на 30% в 2023 году. По расчетам, сумма достигнет 1,7 трлн рублей. Об этом «Коммерсанту» рассказал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления компании.

Как отметил собеседник, рост стабилен. Портфель, включающий «зеленые», социальные и ESG-кредиты*, уже превышает 1,5 трлн рублей. До конца года он может увеличиться до 1,7 трлн рублей.

Рост говорит о том, что заемщики не только не заморозили текущие зеленые проекты, но и планируют новые, — отметил Александр Ведяхин.

Также он добавил, что, по расчетам, рынок ESG-облигаций вырастет до 400 млрд рублей в 2023 году.

Напомним, в прошлом году произошло падение рынка устойчивого финансирования вдвое — до 106 млрд рублей. По оценке эксперта, он демонстрирует медленный рост со второй половины 2022 года, когда смог адаптироваться к новым условиям.

Кроме того, Сбер сейчас принимает активное участие в разработке документов по регулированию этого рынка.

Нашим основным фокусом является создание независимых стандартов, отражающих особенности ведения бизнеса в России и в дружественных странах, а также сближение и взаимное признание ESG-подходов и требований, — сказал Александр Ведяхин.

Он подчеркнул, что эту работу Сбер ведет вместе с Минэкономразвития России, ШОС И БРИКС.

* «Environment, Social, Governance» — «Окружающая среда, Общество, Управление».