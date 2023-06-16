18 июня
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Экономика

Сбер поддержит Алтай в переходе к устойчивому развитию

Сбер и Правительство Республики Алтай заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ESG. На Петербургском международном экономическом форуме документ подписали первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин и Глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

Стороны договорились вместе создавать условия для последовательного перехода республики к модели устойчивого развития, что поможет успешно решать социально-экономические задачи, сохраняя окружающую среду и природно-ресурсный потенциал региона.

Так банк будет предоставлять Правительству Республики Алтай сведения о возможности участия в проектах, направленных на внедрение и развитие принципов устойчивого развития и ESG*, в том числе в рамках типовой региональной ESG-модели. Кроме того, Сбер планирует оказывать региону методическое сопровождение внедрения и развития принципов устойчивого развития и ESG, а также консультационную поддержку при разработке документов стратегического планирования с учётом ESG-подходов.

Вместе стороны намерены проводить экспертные и образовательные мероприятия, обмениваться опытом внедрения принципов устойчивого развития и инструментов ответственного финансирования.

Александр Ведяхин,
первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

Уже много лет Сбер участвует в развитии социально-экономической сферы Республики Алтай и поддерживает её правительство в реализации важных национальных проектов. Для ускоренного перехода региона к модели устойчивого развития и внедрения принципов ESG в повседневные практики нужны эффективные инструменты, проверенные механизмы и методики. Всё это есть у Сбера и будет предоставлено региону в соответствии с подписанным соглашением. Уверен, что синергия нашей совместной работы поможет добиться значимых результатов, которые ощутят жители республики.

Олег Хорохордин,
Глава Республики Алтай:

Сбер, будучи владельцем всесезонного курорта "Манжерок", является не только крупнейшим работодателем Республики Алтай, но и давним и надёжным партнёром нашего региона. Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ESG. Для Республики Алтай как экологической столицы России это важный документ для дальнейшего последовательного перехода к модели устойчивого развития, когда ключевые социально-экономические задачи решаются с учётом сохранения окружающей среды и природно-ресурсного потенциала региона.

* «Environment, Social, Governance» — «Окружающая среда, Общество, Управление».

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