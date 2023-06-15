Сбер объяснил, почему малый и средний бизнес стал брать заметно больше кредитов

Кредитный портфель Сбербанка по малым и средним предприятиям увеличился более чем на 45% в 2022 году и составил 4,4 трлн рублей. Эти данные озвучил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью изданию «Коммерсант-Деньги» .

Также эксперт отметил, что за первые три месяца 2023 года портфель вырос на 6% (более 280 млрд рублей).

Все это Анатолий Попов связывает с развитием сервисов Сбера, вниманием к запросам клиентов и большим выбором программ господдержки, который предоставляет банк.

Так, например, сейчас клиенты Сбера могут выбрать 28 региональных и федеральных программ. В первом квартале они совершили 1,6 тыс. сделок на 16,5 млрд рублей — это в пять раз превышает показатель аналогичного периода 2022 года.

Чтобы клиентам было проще сделать выбор, в банке продолжают развивать конструктор госпрограмм. Он помогает оценивать соответствие компании действующим программам поддержки, объяснил Анатолий Попов.

Клиент может подать заявку на кредит, в том числе с мерами господдержки, в любом формате — как очно в отделении, так и онлайн, — сказал Попов. — Мы стремимся, чтобы процесс был максимально комфортным.

Так рыночную долю Сбербанка в кредитовании малого и среднего бизнеса удалось увеличить с 41% до 46%.