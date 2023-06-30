Сбер констатировал бурное развитие ипотеки в Сибири

С начала года в Сибирском Сбере растет ипотечное кредитование. Рост составил 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк в интервью газете «Коммерсантъ».

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк. Фото предоставлено Сбербанком.