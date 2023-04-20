Санкции о двух концах. Как антироссийские ограничения помогли индустрии Алтая

О пользе экономических рестрикций
По словам министра, санкции, безусловно, оказали негативное воздействие, однако некоторые алтайские предприятия получили и позитивный эффект.
Вячеслав Химочка,
глава минпромэнерго АК:
На внутреннем рынке увеличился спрос на многие виды отечественной промышленной продукции, затруднилась логистика у зарубежных конкурентов, часть европейских производителей просто ушли с российского рынка, освободив его для отечественных предприятий, в том числе из Алтайского края.
Он добавил, что игроки, наращивавшие производственные мощности и приобретавшие оборудование, получили в 2022 году значительный объем господдержки, тем более, что в минувшем году суммы поддержки промышленности не просто сохранились, но и были кратно увеличены.
В 2021 году на субсидирование инвестиционных затрат предприятий региона было направлено порядка 160 млн рублей, а в 2022 году — почти 312 млн. Плюс, еще 52 млн рублей федеральной поддержки впервые получено Алтайским краем по линии Минпромторга России.