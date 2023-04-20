Санкции о двух концах. Как антироссийские ограничения помогли индустрии Алтая

Западные санкции придали импульс целому ряду производств в Алтайском крае. Об этом заявил министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка на совещании по подведению годовых итогов работы промышленного и энергетического комплексов края 18 апреля.

О пользе экономических рестрикций

По словам министра, санкции, безусловно, оказали негативное воздействие, однако некоторые алтайские предприятия получили и позитивный эффект.

Вячеслав Химочка,

глава минпромэнерго АК:

На внутреннем рынке увеличился спрос на многие виды отечественной промышленной продукции, затруднилась логистика у зарубежных конкурентов, часть европейских производителей просто ушли с российского рынка, освободив его для отечественных предприятий, в том числе из Алтайского края.

Вячеслав Химочка. Анна Зайкова

Он добавил, что игроки, наращивавшие производственные мощности и приобретавшие оборудование, получили в 2022 году значительный объем господдержки, тем более, что в минувшем году суммы поддержки промышленности не просто сохранились, но и были кратно увеличены.