Самый благодатный возраст. Завод «РОУ» отметил 20-летие ярким концертом и поблагодарил сотрудников

Развитие — в людях
История предприятия началась 17 ноября 2003 года. Именно этот дата считается днем основания компании.
За 20 лет сделано многое — с нуля построено пять современных цехов, которые теперь объединены в производство замкнутого цикла. Так, собственный литейный участок с четырьмя установками имеет производительность по стали до 700 тонн в год и полностью покрывает потребность предприятия в литье.
Номенклатура завода насчитывает более 2 тыс. наименований различной продукции, а география продаж только за рубежом — это 20 стран. Поздравить завод с юбилеем, например, приехали партнеры из Белоруссии, которые оказались в восторге от увиденного.
Сегодня предприятие не перестает развиваться. В последние годы объемы производства увеличиваются на 10-15%. Расширяется парк новой высокоточной техники, вслед за этим открываются и новые рабочие места.
Евгений Нагорнев,
генеральный директор завода «Редукционно-охладительные установки»:
Дорогие коллеги, хочу выразить благодарность за ваш труд, за то, что на протяжении долгих лет вы были рядом. Как говорится, и в горе, и в радости. Хочу сказать, что вы для меня как большая, родная семья. Я каждое утро иду на работу с большим удовольствием, и с таким же удовольствием возвращаюсь домой. Всего вам лучшего на вашем жизненном пути.
Председатель правления завода «РОУ» Михаил Дроздов отметил, что в таком дружественном и торжественном формате круглую дату предприятие отмечает впервые.
Надеюсь, это войдет в традицию. 20 лет — самый благодатный возраст для становления и дальнейшего развития. Уверен, что всех поставленных целей мы обязательно достигнем, — отметил он.
Заслуги работников завода «Редукционно-охладительные установки» для всего региона подтвердили и приглашенные на церемонию гости.
Илья Финенко,
заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края:
За каждый конкретным предприятием стоят его люди, которые даже в сложные периоды достойно выполняют свой долг. Я говорю о тех, кто трудится у станков, кто обслуживает производственные здания. Это и руководство завода, и отдел сбыта, и инженерные службы. У вас, я вижу, мощный коллектив, который двигает предприятие вперед. Думаю, что у вас есть все для дальнейшего развития, и, отмечая следующий юбилей, мы сможем назвать новые достижения.
История в лицах
На церемонии торжественно отметили заслуги сотрудников, которые из года в год трудятся на заводе, и вручили им юбилейные награды.
Юрий Асеев,
глава администрации Октябрьского района Барнаула:
Ваш завод создавался в не самые простые времена, но, тем не менее, он встал на ноги и заработал себе честное имя. Это о многом говорит. Всем сотрудникам мне хочется пожелать мира, тепла, уюта и здоровья. С праздником, с юбилеем!
Особо теплые слова в этот вечер были сказаны ветеранам производства. Без преувеличения гордостью завода можно считать Оскара Юхкама, которому в сентябре исполнилось 89 лет. И он до сих пор трудится на предприятии.
Оскар Юхкам,
технолог завода «Редукционно-охлательные установки»:
С удовольствием участвую в производственных процессах, работаю в технологическом отделе. Приятно видеть много молодежи на заводе — это наше будущее. Готов всегда им прийти на помощь. Очень рад, что завод развивается, появляется новое оборудование, улучшаются условия труда.
Валерий Сенькин, исполнительный директор завода, с волнением в голосе рассказал, что на предприятии уже есть свои трудовые династии.
Приходят родители, а за ними дети, братья, сестры. Это здорово и очень приятно. Так что мы все — большая семья. Спасибо вам за это, — сказал он.
Виктор Мещеряков,
исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края:
История вашего предприятия очень показательная — пример того, как можно из небольшого цеха создать полноценный завод замкнутого цикла. Я понимаю, какой это большой труд всех — строителей, которые возводили производственные площадки, технологов, проектировщиков, инженеров, квалифицированных рабочих. Сегодня «Редукционно-охладительные установки» завоевывают ведущие позиции в энергетическом арматуростроении России и не только.