С заботой о клиентах. «Ренессанс Косметик» рассказала о своих лучших товарах 2023 года

За 24 года компания «Ренессанс Косметик» совершила невероятное путешествие от скромного производителя одного вида шампуня до статуса одного из крупнейших предприятий. Эта история успеха наполнена настойчивостью, творческим подходом и стремлением к совершенству.

Основатель «Ренессанс Косметик» Виктор Косихин создал свое предприятие в 1999 году. Тогда это был всего лишь небольшой завод, предлагающий только один вид шампуня. Однако, благодаря уникальной рецептуре, которую он выкупил у именитого технолога на международной выставке в Париже, компания быстро привлекла внимание и завоевала доверие потребителей.

С каждым годом «Ренессанс Косметик» продолжала развиваться и расширять ассортимент продукции. Уникальные формулы и инновационный подход стали ее изюминкой. Постепенно компания завоевала одну из лидирующих позиций на рынке и стала одной из самых узнаваемых и успешных в своей отрасли.

В 2023 году продукты «Ренессанс Косметик» снова заслуженно стали победителями конкурса «Лучший товар Алтайского края», организатором которого является ИД «Алтапресс». Это признание подтверждает высокое качество и непревзойденную репутацию компании.

В то время, когда многие компании делали упор на химические составы, «Ренессанс Косметик» решила выделиться и использовать натуральные ингредиенты из разных уголков мира, тем самым привлекая внимание потребителей своими результатами.

Ее товары не только приносили эстетическое удовлетворение, но и заботу о коже и волосах. Люди начинали осознавать важность использования натуральной косметики, а «Ренессанс Косметик» становилась символом этой новой эры. На сегодняшний день «Ренессанс Косметик» производит более 700 видов товаров. Она сотрудничает с крупными сетями «Лента», «Магнит», «Пятерочка», «Ашан», «Мария-Ра».

Продукция компании «Ренессанс Косметик». Фото: Дмитрий Лямзин. Продукция компании «Ренессанс Косметик». Фото: Дмитрий Лямзин. Продукция компании «Ренессанс Косметик». Фото: Дмитрий Лямзин. Продукция компании «Ренессанс Косметик». Фото: Дмитрий Лямзин. Продукция компании «Ренессанс Косметик». Фото: Дмитрий Лямзин.

Практически вся продукция экспортируется в страны ближнего зарубежья: Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Армению, Туркменистан, Таджикистан и другие. Завод входит в ТОП-25 крупнейших производителей косметики и бытовой химии за Уралом.

Для Натальи Радиной, директора компании, важнейшим фактором при разработке продуктов всегда является безопасность. Она верит, что истинный успех не может быть достигнут за счет компромиссов или ущерба для окружающей среды.

К примеру, когда технологи работали над спреем антижир, они весьма ответственно подходили к выбору компонентов. Они отказались от использования агрессивных веществ с самого начала, так как осознавали их потенциальный вред. Вместо этого, они поставили перед собой задачу создать безопасный и эффективный продукт. Эта мудрая стратегия привела к победе компании в конкурсе «Лучший товар Алтайского края». Теперь спрей антижир стал не только эффективным, но и безопасным средством для борьбы с жиром и грязью.

Рассказывая о коллекции шампуней La’rossa, Наталья Радина признается — это ее отдельная любовь не только из-за их качественного состава, но и из-за эстетического дизайна флаконов. Каждый флакон является настоящим произведением искусства, воплощая в себе элегантность и стиль. Наталья признается, что каждый раз, увидев эти шампуни на своей полке в ванной комнате, она ощущает волнение и радость.

Наталия Радина. Фото: Дмитрий Лямзин.

Но самое удивительное — это уникальные сочетания растительных компонентов, которые присутствуют в составе шампуней La'rossa. Они не только обеспечивают приятный аромат, но и эффективный уход за волосами. Технологи сделали акцент на мягкость средства, без парабенов, силиконов и красителей, поэтому оно подходит для ежедневного использования. Наталья описывает это как настоящий спа-ритуал для волос.

Наталья Радина гордится своей командой за слаженную работу над этим продуктом. Она знает, что каждый член коллектива принес свой вклад в достижение цели — создание безопасного и качественного продукта.

Сегодня «Ренессанс Косметик» — один из ведущих брендов косметики, продукты которого пользуются популярностью во всем мире. Продукция компании стала неотъемлемой частью ежедневного ухода за собой для миллионов людей. Компания продолжает стремиться к инновациям и созданию продукции, которая будет не только эффективной, но и безопасной.

История «Ренессанс Косметик» — это история о росте, творческом подходе и стремлении к красоте как внешней, так и внутренней. Она вдохновляет нас верить в силу наших мечтаний и настойчивости в достижении поставленных целей. Позвольте этой истории быть напоминанием о том, что каждый из нас способен создать свое собственное великое произведение искусства, будь то бизнес или любая другая сфера жизни.

В этом году компания открыла свой офис в самом сердце России — Москве. Настало время познакомить всю страну с технологичными, качественными и уникальными продуктами по персональному уходу и уходу за домом. «Мы создаем наш продукт с любовью и счастливы, что наши покупатели отвечают нам взаимностью».

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