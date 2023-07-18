С начала года 100 алтайских компаний подключили зарплатный проект ВТБ

За первое полугодие 2023 года порядка 100 новых организаций и предприятий Алтайского края и Республики Алтай подключили зарплатные проекты ВТБ. Всего в регионе уже более 116 тысяч сотрудников различных компаний выбрали карты банка для получения регулярных выплат от работодателя.

Зарплатная карта сегодня открывает больше возможностей для владельцев: она позволяет выпускать до пяти дополнительных карт с управляемым лимитом для членов семьи, дает право получить дисконт к ставке по ипотеке и потребительским кредитам, обеспечивает снятие наличных без комиссии в банкоматах любых банков, предлагает участие в программе лояльности с получением кешбэка и различных бонусов за оплату товаров и услуг.

Сервисы банка упрощают сотрудникам заказ карты, а бухгалтерии — начисление заработной платы. Компания может подключить зарплатный проект через интернет-банк для бизнеса за сутки, не посещая офис банка. Все необходимые операции по начислению зарплат можно проводить в мобильном приложении на ОС Android.