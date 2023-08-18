19 августа
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Экономика
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Рубль, Юань и Доллар

Аналитики Банка Акцепт провели анализ внешнеэкономических расчетов клиентов участников ВЭД. Банк Акцепт предлагает широкий набор инструментов для расчетов по внешнеэкономической деятельности:

Деньги.
Деньги.
Фото: ru.freepik.com, автор wirestock.
  • трансграничные СВИФТ-переводы,
  • международные документарные аккредитивы,
  • гарантии.

Банк проводит расчеты в китайских юанях, в долларах США, в казахстанских тенге, в индийских рупиях. Для международных расчетов наиболее востребованы у клиентов Банка рубли, китайские юани и доллары США.

Диаграмма.
Диаграмма.
Источник: АО «Банк Акцепт» .

«Рекомендуем всем российским участникам ВЭД максимально переходить от «токсичных» валют к расчетам в национальных валютах и в российских рублях – прокомментировал руководитель отдела Валютных Операций Банка Акцепт Владимир Артемьев, - дополнительные преимущества для российской стороны при расчетах в рублях по сравнению с расчетами в иностранных валютах - отсутствие курсовых рисков и упрощение ведение бухгалтерского учета, за счет исключения необходимости ежедневного учета курсовых разниц».

Ответы на вопросы по осуществлению ВЭД и действующему валютному законодательству РФ можно получить в Отделе валютных операций АО «Банк Акцепт» по телефону (383) 373-69-07.

Дополнительный офис «Барнаульский»:

г. Барнаул, ул. Партизанская, 105.
Телефон: 8 (800) 100-27-37.

Лицензия Банка России № 567.


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