Рубль, Юань и Доллар

трансграничные СВИФТ-переводы,

международные документарные аккредитивы,

гарантии.

Банк проводит расчеты в китайских юанях, в долларах США, в казахстанских тенге, в индийских рупиях. Для международных расчетов наиболее востребованы у клиентов Банка рубли, китайские юани и доллары США.

Диаграмма. Источник: АО «Банк Акцепт» .

«Рекомендуем всем российским участникам ВЭД максимально переходить от «токсичных» валют к расчетам в национальных валютах и в российских рублях – прокомментировал руководитель отдела Валютных Операций Банка Акцепт Владимир Артемьев, - дополнительные преимущества для российской стороны при расчетах в рублях по сравнению с расчетами в иностранных валютах - отсутствие курсовых рисков и упрощение ведение бухгалтерского учета, за счет исключения необходимости ежедневного учета курсовых разниц».

Ответы на вопросы по осуществлению ВЭД и действующему валютному законодательству РФ можно получить в Отделе валютных операций АО «Банк Акцепт» по телефону (383) 373-69-07.

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