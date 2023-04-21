РСХБ на 2,5 млрд рублей профинансировал посевную кампанию на Алтае с начала года.

С начала текущего года на финансирование сезонных работ Алтайский филиал Россельхозбанка выдал аграриям Алтайского края и Республики Алтай более 2,5 млрд рублей, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Основной объем денежных средств предоставлен в рамках механизма льготного кредитования предприятий АПК. Всего же аграрии двух регионов с начала года профинансированы более чем на 3,8 млрд рублей, рост 26%.

Современное ведение и развитие аграрного бизнеса невозможно без заемных средств. Копить на новую технику и оборудование, например, небольшим производителям без ущерба для текущей деятельности придется несколько лет, а кредит по льготной ставке позволит купить необходимое сейчас, увеличить производительность, нарастить обороты производства и, соответственно, увеличить прибыль. Год от года спрос на льготные кредиты уверенно растет. Сельхозпроизводители получают возможность улучшать технологическую базу и, как следствие, повышать урожайность. Наша задача остается неизменной — обеспечить необходимые объемы финансирования данного направления максимально оперативно, — прокомментировал директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

В этом году будем сеять классические культуры, районированные для нашей зоны: пшеницу, подсолнечник, гречиху, лен и чечевицу. Еще несколько лет назад при помощи кредитов РСХБ ставку сделали на российскую технику, и не прогадали, поэтому сейчас с запчастями проблем нет. Нам хочется дальше развиваться, построить сушильный комплекс, и зерноочистку не помешало бы. Нашим помощником в реализации всех планов давно уже является Россельхозбанк — это один из тех инструментов, который помогает крестьянину эффективно работать. Сегодня в РСХБ уже много цифровых технологий, электронного документооборота, современные требования, когда почти все можно сделать в электронном виде, дистанционно, — отмечает клиент РСХБ, руководитель КФХ из Егорьевского района Алтайского края Владимир Егоров.

РСХБ предлагает широкую линейку кредитных продуктов на проведение сезонных работ. Для малого и микробизнеса банк разработал кредитный продукт «Сезонный Легкий» на приобретение минеральных и органических удобрений, семян, кормов, ветеринарных препаратов и средств защиты растений. Кредит до 10 млн рублей можно получить по минимальному пакету документов — паспорт, декларация по налогам, справки из ИФНС. На целевые займы в сумме свыше 10 млн рублей распространяются сокращенные сроки принятия решения о кредитовании. В банке также действует специальный продукт «МикроАПК». Помимо этого, были внедрены скоринговые процессы, которые позволяют получить ответ по одобрению кредита, начиная от 3 рабочих дней.

Во время проведения сезонно-полевых работ в Россельхозбанке действует «горячая линия» для оперативного рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением сельхозпроизводителям кредитной поддержки при осуществлении мероприятий по подготовке и своевременному проведению сезонных работ. Единая справочная служба доступна по телефону 8 800 100 0 100 (звонок по России бесплатный), на сайте банка rshb.ru в разделе «Кредитные продукты на проведение сезонных работ» или письмом на официальный электронный почтовый адрес office@rshb.ru с пометкой «Сезонные работы».

АО «Россельхозбанк»

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