2 марта
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Экономика

Росводоканал Барнаул получил комплексные экологические разрешения

Барнаульский водоканал получил комплексные экологические разрешения (КЭР) для объектов очистных сооружений канализации. Экспертами подтверждено, что вода, которую предприятие возвращает в Обь после очистки, соответствует всем нормам СанПиН.

Сотрудники Водоканала уже начали разрабатывать проект модернизации очистных сооружений.
Сотрудники Водоканала уже начали разрабатывать проект модернизации очистных сооружений.
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

Для оформления комплексных экологических разрешений требуется разработать и согласовать обширный пакет документов. В Алтайском крае таких разрешений получено три, из которых два — у Водоканала.

Комплексное экологическое разрешение предусматривает проведение в течение 7 лет модернизации сооружений, которая позволит улучшить качество очистки стоков, что пойдет на пользу экологии региона. Мы планомерно вели подобную работу и ранее, теперь она будет дополнительно усилена, — рассказал главные инженер Росводоканал Барнаул Евгений Чайкин.

Сотрудники Водоканала уже начали разрабатывать проект модернизации Очистных сооружений канализации №2, по Очистным сооружениям канализации №1 специалисты готовят техзадание. Во время модернизации будут применены передовые отечественные разработки и технологии очистки.

Справка: в соответствии федеральным законом «Об охране окружающей среды» юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на объектах I категории, включенных в перечень, утвержденный приказом Минприроды России от 18.04.2018 № 154, обязаны до 31.12.2024 подать заявку на комплексное экологическое разрешение. В Алтайском крае 61 такой объект.

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