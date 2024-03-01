Росводоканал Барнаул получил комплексные экологические разрешения

Барнаульский водоканал получил комплексные экологические разрешения (КЭР) для объектов очистных сооружений канализации. Экспертами подтверждено, что вода, которую предприятие возвращает в Обь после очистки, соответствует всем нормам СанПиН.

Для оформления комплексных экологических разрешений требуется разработать и согласовать обширный пакет документов. В Алтайском крае таких разрешений получено три, из которых два — у Водоканала.

Комплексное экологическое разрешение предусматривает проведение в течение 7 лет модернизации сооружений, которая позволит улучшить качество очистки стоков, что пойдет на пользу экологии региона. Мы планомерно вели подобную работу и ранее, теперь она будет дополнительно усилена, — рассказал главные инженер Росводоканал Барнаул Евгений Чайкин.

Сотрудники Водоканала уже начали разрабатывать проект модернизации Очистных сооружений канализации №2, по Очистным сооружениям канализации №1 специалисты готовят техзадание. Во время модернизации будут применены передовые отечественные разработки и технологии очистки.

Справка: в соответствии федеральным законом «Об охране окружающей среды» юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на объектах I категории, включенных в перечень, утвержденный приказом Минприроды России от 18.04.2018 № 154, обязаны до 31.12.2024 подать заявку на комплексное экологическое разрешение. В Алтайском крае 61 такой объект.

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