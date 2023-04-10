«Росводоканал Барнаул» напоминает юридическим лицам об обязательном применении уникального идентификатора платежа

УИП обязателен при оплате счетов за холодное водоснабжение, водоотведение, плату за негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения и плату за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод. Такая мера предотвратит некорректную идентификацию программой перечисленных средств, попадание в невыясненные платежи, а также позволит правильно учитывать назначение платежа. Хочу отметить, что для оплаты разных услуг компании используется разный УИП, указание одного идентификатора для всех документов — неверно, — отмечает коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.