«Ростелеком» завершил реконструкцию системы оповещения в районных центрах Республики Алтай.

«Ростелеком» завершил очередной этап работ по созданию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) и части комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) в районных центрах Республики Алтай.

Реконструкция комплексов позволит в автоматическом режиме своевременно информировать муниципальные органы власти и жителей региона об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Работы проведены в рамках госконтракта с Управлением по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Проведенная реконструкция многократно повышает качественные характеристики РАСЦО, а значит, сокращает риски при возникновении угроз. Совместно с «Ростелекомом» мы продолжим мероприятия по развитию комплекса, чтобы достичь стопроцентного охвата оповещением жителей нашего региона, — подчеркнул Глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

Сегодня в структуре муниципальных систем РАСЦО действует единая дежурно-диспетчерская служба с многоканальным автоматическим телефонным информированием, включая рассылку СМС-сообщений. На территориях муниципальных образований установлены пункты речевого оповещения, которые состоят из рупорных громкоговорителей, специализированного усилителя мощности, источника бесперебойного питания и телекоммуникационного оборудования. Для исполнения задачи «Ростелеком» использовал наработки российских производителей.

Это отечественное оборудование, которое создано с применением цифровых технологий и не уступает, а где-то даже превосходит зарубежные аналоги. Система оповещения масштабируемая, позволяет подключать новые модули или наращивать оконечное оборудование. С помощью нее можно осуществлять мониторинг, вести контроль за действиями персонала, анализировать процесс и результат. Большое внимание наши специалисты уделяли повышению «живучести» элементов комплекса при воздействии на них негативных факторов, — сообщила заместитель директора Алтайского филиала «Ростелекома» на территории Республики Алтай Лариса Имедоева.

По условиям госконтракта «Ростелеком» осуществляет эксплуатационное техническое обслуживание РАСЦО, включая размещение части оборудования на собственных площадках, а также предоставляет каналы связи. После проведенной реконструкции в районных центрах федеральный оператор гарантирует круглосуточную готовность каналов передачи данных и бесперебойную работу систем оповещения.