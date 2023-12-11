«Ростелеком» запустил мобильную связь в 79 малых селах Алтайского края

«Ростелеком» завершил в Алтайском крае установку базовых станций мобильной связи 4G/LTE, предусмотренных федеральным проектом «Устранение цифрового неравенства 2.0» в 2023 году, и запустил услугу в 79 малых населенных пунктах. Для исполнения проекта по заказу Минцифры России оператор дополнительно построил 629 км оптических линий.

В этом году мы установили в регионе 80 сотовых станций — для стопроцентного охвата сигналом в селе Соловьиха разместили две вышки. Это самый большой объем по проекту, начиная с 2021 года. Строительство велось совместно с оператором Теле2 при участии подрядных организаций в 34 районах края. Высокий темп работ позволил выполнить все установки в срок, — сообщил директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк.

В первом полугодии «Ростелеком» предоставил мобильную связь жителям 44 алтайских сёл, среди которых — Колбаны, Макарьевка, Большой Калтай, Речкуново. Для решения задачи было построено 300 км оптики. Осенью компания активизировала стройку и за три месяца смонтировала сотовые вышки еще в 35 населенных пунктах края. Протяженность новых линий составила 329 км. Мобильная связь «Ростелекома» и Теле2 появилась в Тюмени, Бураново, Кузьминке, Тайне́ и других селах.

В селе Тайна́ Красногорского района мобильная связь была, но неустойчивая и слабая. Ходили с телефоном по всему двору, чтобы поймать сигнал. В конце ноября привезли первую партию сим-карт Теле2 и "Ростелекома", и жители начали массово подключаться. Недавний ураганный ветер, по отзывам местных жителей, на качество услуги не повлиял, так что испытание погодой новая станция прошла успешно, — рассказала глава Новозыковского сельсовета Анастасия Деркина.

В 2024 году сотовая связь появится еще в 28 малочисленных поселках и деревнях Алтайского края. Перечень населенных пунктов будет сформирован по итогам народного голосования на портале «Госуслуги», которые станут известны 18 декабря.