«Ростелеком» в Республике Алтай построил цифровые сети для турбизнеса

«Ростелеком» в 2023 году реализовал более десятка проектов по строительству волоконно-оптических линий связи и предоставлению цифровых решений для туристического бизнеса Республики Алтай. Федеральный оператор вел работы от зон отдыха в Майме и Чемале до труднодоступных турбаз на Телецком озере в Улаганском и Турочакском районах.

С каждым годом спрос местного турбизнеса на корпоративный доступ в интернет растет. Для путешественников важна круглосуточная и повсеместная доступность в онлайне, наличие в гостиничных номерах Smart TV, а также видеокамер внутри помещения и на территории для повышения безопасности.

Владельцы турбаз и отелей, понимая сложность и затратность проведения оптоволокна в горной местности, все активнее идут на софинансирование таких проектов. После запуска интернета мы продолжаем сотрудничество: разворачиваем на территориях и в помещениях гостиниц Wi-Fi, систему видеонаблюдения, устанавливаем видеосервис Wink. На сегодня это самые востребованные в этом сегменте бизнеса услуги, — сообщила директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Ольга Курылева.

Для отдыхающих важно наличие в гостиничных номерах Smart TV. Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Прошлым летом «Ростелеком» построил линии связи, предоставил доступ в интернет на скорости до 200 Мбит/с и организовал зону Wi-Fi на территории летней ремесленной ярмарки компании «Ярморочное колесо». Ежегодно на этой площадке, расположенной между сёлами Усть-Сема и Чепош в Чемальском районе, работают более 30 ремесленников, которые предлагают самобытные изделия народных и художественных промыслов, проводят праздники и фестивали. Также «Ростелеком» по заказу компании «Алтай ПРЕМИУМ» провел почти километр скоростных линий связи до базы отдыха «Катунь» в Чемальском районе, больше двух километров оптики — до турбазы «Новый Барангол» в Майминском районе.

Сложнейшим стал проект по строительству оптических линий связи до турбазы «Эзен», которая находится в Улаганском районе на реке Чулышман. Специалистам для закрепления кабеля пришлось спускать по узкому и крутому перевалу Кату-Ярык опоры на расстояние три километра и укладывать еще часть линий в промерзший грунт при минусовой температуре и плохих погодных условиях.

Наша турбаза принимает гостей вот уже 20 лет. Интернет крайне важен и необходим для работы и комфортного пребывания гостей. Изначально связи не было никакой, в последние годы пользовались мобильной, но сигнал слабый, звонки не всегда проходили. С прошлого года работаем на оптике, скорость хорошая, без сбоев. Планируем открыть на территории гостевой Wi-Fi. Надеемся, что это сработает на увеличение притока туристов в нынешнем сезоне, — сообщила директор ООО «Эзен» Айгуль Чанчиева.

В 2024 году «Ростелеком» продолжит работы по строительству цифровой сети для туристических баз Горного Алтая.

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