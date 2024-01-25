«Ростелеком» автоматизировал движение на 27 перекрестках Барнаула

«Ростелеком» в 2023 году установил оборудование систем мониторинга транспортного потока и светофорного управления на 27 дорожных участках Барнаула. Компания также внедрила два комплекса метеомониторинга для отслеживания изменений погоды в реальном времени и контроля состояния дорожного полотна.

«Ростелеком» в 2023 году установил оборудование систем мониторинга транспортного потока и светофорного управления на 27 дорожных участках Барнаула. Фото предоставлено компанией «Ростелеком».