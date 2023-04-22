Рост цен в Сибири оказался минимальным с момента пандемии

Инфляция в Сибири в марте 2023 года на фоне 2022 года стала минимальной с начала пандемии, сообщил «Коммерсантъ».

Годовой рост цен в регионах СФО составил 2,83%. В феврале 2022 года инфляция достигла 10,71%.

По данным росстата, это самый низкий показатель со времен начала пандемии коронавируса. Годовое снижение цен наблюдают в 16 из 43 групп товаров.

Например, сахар подешевел на 25,8%, а овощи — на 8,9% по сравнению с мартом предыдущего года. Кроме того, заметно подешевели телерадиотовары — на 31,7%.

Тем не менее, такой высокий уровень дефляции не перекрыл прошлогодний рост цен на некоторые товары: сахар тогда подорожал на 70,9%, а телерадиотовары — на 41,6%.

Ранее стал известен самый подорожавший из-за санкций в России продукт.