Российские агротех-предприниматели готовы работать в странах Африки.

Сообщество AgroCode Hub, объединяющее специалистов в современных технологиях в сельском хозяйстве, оценило потенциал отечественных цифровых решений в агроиндустрии в Африке: есть готовые технологии, а специалисты рассматривают возможность работы в регионе. Такие выводы были сделаны на основе опроса Россельхозбанка, приуроченный к форуму «Россия — Африка».