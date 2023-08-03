4 августа
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Экономика

Российские агротех-предприниматели готовы работать в странах Африки

Сообщество AgroCode Hub, объединяющее специалистов в современных технологиях в сельском хозяйстве, оценило потенциал отечественных цифровых решений в агроиндустрии в Африке: есть готовые технологии, а специалисты рассматривают возможность работы в регионе. Такие выводы были сделаны на основе опроса Россельхозбанка, приуроченный к форуму «Россия — Африка».

Российские агротех-предприниматели готовы работать в странах Африки.
Российские агротех-предприниматели готовы работать в странах Африки.
Фото предоставлено Россельхозбанком.

82% опрошенных рассматривают для себя возможность выполнения проектов в сфере агротехнологий в Африке. Среди стран, в которых был бы востребован опыт российских специалистов, называют ЮАР, Мали, Алжир, Зимбабве, Мозамбик, Танзанию, Нигерию, Кению, Уганду и Гану.

41% респондентов отмечают, что российские разработки однозначно применимы в сельском хозяйстве Африки (есть готовые решения). Среди приоритетного региона эксперты называют Южную Африку (встречается в 40% ответов).

Менее четверти опрошенных считают, что эффективность предприятий сельского хозяйства при применении российских агротехнологий вырастит незначительно, большинство — 76% — оценивают потенциал роста более чем на 10%.

Среди отечественных агротехнологий, наилучшим образом подходящих для внедрения в регионах Африки, голоса респондентов распределились следующим образом:

  • Точное земледелие — 65%
  • Системы управления фермами — 53%
  • Технологии селекции, биотехнологии — 47%
  • Робототехника и беспилотники — 29%
  • Сенсоры и IoT — 24%
  • Вертикальные фермы — 18%
  • Маркетплейсы — 18%
  • Фудтех — 18%

«Форум «Россия — Африка» однозначно показал взаимную заинтересованность в сотрудничестве. Сельское хозяйство имеет все шансы стать одним из крупнейших направлений взаимодействия между Россией и африканскими странами, во многом это связано с повышенным спросом на эффективный АПК в условиях роста населения. И Россия может как наращивать поставки непосредственно продовольствия, так и стать лидером в экспорте технологических решений в Африку. Отечественный агротех вышел на высокий уровень, и его достижения будут пользоваться спросом. Страны Африки оценят его по достоинству», – уверена директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

АО «Россельхозбанк»

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