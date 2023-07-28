Россельхозбанк на Алтае направил на сезонные работы более 5 млрд рублей.

Уборочная компания на юге Сибири уже началась и с каждым днем будет набирать обороты. Россельхозбанк в Алтайском крае и Республике Алтай с начала года направил свыше 5 млрд рублей на финансирование сезонных работ, в том числе, более 2,3 млрд рублей выдано предприятиям малых форм хозяйствования. На льготных условиях на сезонные работы аграрии получили 84% средств.

В нашем крае стартовала уборочная кампания — хозяйства собрали уже больше 400 тонн зерна нового урожая. Параллельно сельхозпроизводители региона проводят выборочный обмолот ранних яровых зерновых и зернобобовых. Работы у аграриев очень много. Посевная площадь в этом году сохранилась на уровне прошлого года и составила 5,4 миллиона гектаров, — сообщил Губернатор региона Виктор Томенко в своем Телеграм-канале.

Финансированием Россельхозбанка пользуются разные агропредприятия: от крупных холдингов до небольших КФХ, получая средства на краткосрочные, оборотные цели или инвестируя в технику, хранение или переработку выращенного урожая. С начала 2023 года Россельхозбанк направил на поддержку агропромышленного комплекса двух Алтаев свыше 8,2 млрд рублей, что на 2,2 млрд выше результата за аналогичный период прошлого года. Из общего объёма финансирования АПК 2,9 рублей пошли на поддержку крупного бизнеса, прирост составил 40% к уровню 2022 года. Более 5,3 млрд рублей пришлось на долю среднего, малого и микробизнеса, что на 35% выше чем годом ранее.

Каждый год РСХБ планомерно наращивает объемы финансирования агропромышленного комплекса Алтайского края и Республики Алтай. Сложные погодные условия этого лета внесли свои коррективы в планы аграриев, но если смотреть в целом, то наши товаропроизводители, по-прежнему, нацелены получить достойный результат по итогам уборочной. Сегодня региональный АПК — современная высокотехнологичная отрасль с передовыми технологиями и методиками, которая при финансовой поддержке Россельхозбанка может добиваться отличных результатов. Действующая продуктовая линейка банка позволяет как крупным агропредприятиям, так и небольшим хозяйствам получить заемные средства на оптимальных для них условиях, — прокомментировал директор Алтайского филиала РСХБ Николай Бойко.

РСХБ предлагает широкую линейку кредитных продуктов на проведение сезонных работ. Для микробизнеса банк разработал кредитный продукт «МИКРО–АПК». Кредит до 10 млн рублей можно получить по минимальному пакету документов — паспорт, декларация по налогам, справки из ИФНС. На целевые займы в сумме свыше 10 млн рублей распространяются сокращенные сроки принятия решения о кредитовании. Внедрены скоринговые процессы, которые позволяют получить ответ по одобрению кредита, начиная от 3 рабочих дней.

В целом по стране за первую половину 2023 года Россельхозбанк направил на поддержку АПК страны 826,2 млрд рублей, из которых каждый третий рубль был предоставлен на самых благоприятных для аграриев условиях — по льготной ставке. В том числе на сезонные работы пошло 412,5 млрд рублей. На рынке сезонных работ РСХБ обеспечивает 70% выдач на сезонные работы, а в 17 регионах доля Россельхозбанка превышает 90%. На поддержку экспортно ориентированных компаний АПК пошло 339,8 млрд рублей.

Во время проведения сезонно-полевых работ в Россельхозбанке действует «горячая линия» для оперативного рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением сельхозпроизводителям кредитной поддержки при осуществлении мероприятий по подготовке и своевременному проведению сезонных работ. Единая справочная служба доступна по телефону 8 800 100 0 100 (звонок по России бесплатный), на сайте банка rshb.ru в разделе «Кредитные продукты на проведение сезонных работ» или письмом на официальный электронный почтовый адрес office@rshb.ru с пометкой «Сезонные работы».

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