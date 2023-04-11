12 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Россельхозбанк и YouDo Бизнес дают рекомендации по поиску сезонных рабочих в АПК

Специалисты платформы Своё Фермерство от Россельхозбанка совместно с проектом YouDo Бизнес проведут серию бесплатных обучающих вебинаров для агропредприятий, на которых расскажут о специфике привлечения временных рабочих в период высокого сезона.

Россельхозбанк и YouDo Бизнес проведут серию бесплатных обучающих вебинаров для агропредприятий.
Россельхозбанк и YouDo Бизнес проведут серию бесплатных обучающих вебинаров для агропредприятий.
Фото предоставлено Россельхозбанком.

По данным кадрового агентства Hays 94% работодателей АПК испытывают нехватку кадров. При этом спрос на массовый персонал растет: в 2023 году 36% компаний увеличили массовый наём по сравнению с прошлым годом. На этом фоне предприятиям агропромышленного комплекса требуются эффективные инструменты поиска массового персонала и работы с кадрами в высокий сезон.

Совместный партнерский проект платформы Своё Фермерство от РСХБ и YouDo Бизнес объединит интересы сезонных рабочих: самозанятых и внештатных сотрудников, и агропредприятий, нуждающихся в персонале в высокий сезон. Во второй половине апреля компании проведут серию вебинаров в рамках совместного информационно-обучающего проекта «Неделя кадров агропрома».

Вебинары будут посвящены вопросам привлечения сезонного персонала (внештатных сотрудников и самозанятых), способам эффективного управления персоналом и возможностям льготного финансирования сезонных работ. В качестве участников и экспертов мероприятия выступят эксперты по найму, адаптации и удержанию персонала, представители крупнейших агропредприятий АПК, профильные ведомства и специализированные СМИ. Принять участие в бесплатных вебинарах смогут все желающие после предварительной онлайн регистрации на сайте мероприятия.

В рамках обучающего проекта запланировано три отдельных мероприятия для федеральных округов с самой высокой концентрацией агропредприятий: Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов. Серия вебинаров откроется 24 апреля и завершится 27 апреля заключительным мероприятием федерального масштаба, к участию в котором приглашаются компании из всех регионов РФ.

Мы уже несколько лет успешно развиваем экосистему для предприятий АПК, предоставляя бесплатный доступ к самым разным инструментам поддержки агробизнеса", — отметила Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка. — Кадровый вопрос в агросекторе очень важен. Мы уверены, что участие в нашем совместном образовательном проекте с YouDo Бизнес будет иметь огромную практическую пользу для агропредприятий любого масштаба, позволит углубить экспертизу в вопросах привлечения сезонного персонала, доступных инструментов льготного финансирования сезонных работ и оптимизации расходов на фонд оплаты труда в период высокого сезона.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость