14 января
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Экономика

Росптицесоюз: яйца из России остаются самыми дешевыми в мире

Глава Росптицесоюза Галина Бобылева заявила, что российское яйцо по-прежнему самое доступное для потребителя во всем мире, сообщает "ТАСС".

Яйца.
Яйца.
Источник: ru.freepik.com/author/freepik

Гендиректор заявила, что потребление яиц на душу населения сегодня — более 285 штук в год. Россия же входит в топ-10 стран с наибольшим потреблением яйца в год, а в мировом рейтинге по производству находится на шестом месте.

Бобылева добавила, Россия за 2023 год произвела рекордный с 1990 года объем яиц.

Также она высказалась о ценах: по ее мнению,110-125 рублей за десяток "абсолютно нормальные, справедливые и адекватные".

Ранее Путин высказался, почему стремительно подорожали яйца и мясо курицы. Так, рост цен на яйца объясняется тем, что люди стали больше покупать их, уверен российский лидер. Власти при этом «вовремя не сориентировались».

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