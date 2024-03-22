«Росгосстрах» в Алтайском крае выступил партнером «Звездного марафона» — праздника региональных риелторов

В празднично украшенном зале собрались представители работающих на территории края агентств недвижимости и компаний-застройщиков, а также партнеров по бизнесу. В этом году праздник прошел под девизом «Звездный марафон» так как в зале собрались настоящие звезды «квадратных метров», работающие на алтайском рынке жилья. Лучшим агентствам недвижимости торжественно были вручены кубки победителей — «За надежность, проверенную временем».

«Росгосстрах» был представлен как один из лидеров краевого страхового рынка. Среди гостей на празднике риелтеров присутствовали и представители компании — директор филиала «Росгосстраха» в Алтайском крае Екатерина Саблина, ее заместитель по розничным и партнерским продажам Наталья Гончарова и менеджер по ипотечному страхованию Анна Фролова.

Как рассказала Екатерина Саблина, рейтинг финансовой надёжности «Росгосстраха» позволяет принимать полисы компании во всех банках России, компания предлагает привлекательные условия сотрудничества по ипотечному страхованию. Директор филиала подчеркнула все выгоды партнёрской программы для агентств недвижимости и специальные предложения для банков.

Наши партнеры уже по достоинству оценили предложения и условия сотрудничество с нашей компанией, — рассказала Екатерина Саблина. — Как результат, темп роста выполнения плана ипотечного бизнеса в Алтайском филиале превысил 120%, а по работе с банками регионов он составил 162%.

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