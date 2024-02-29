Риск удорожания. Почему лучше заморозить утильсбор на сельхозтехнику

Стало известно, что уже весной Минпромторг может повысить утилизационный сбор на сельхозтехнику. Эта идея приведет к цепочке неприятностей — об этом информирует партия социалистов.

С просьбой воздержаться от повышения утилизационного сбора на сельхозтехнику обратились к правительству крупные объединения аграриев и дилеров техники. Прогнозируется, что утильсбор может увеличиться в 5–10 раз. Из-за этого стоимость, например, импортных тракторов и комбайнов может повыситься в диапазоне от 4,5 до 14 млн рублей, аргументируют аграрии.

Позицию аграрной отрасли поддержал лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. Он призвал заморозить утильсбор на сельхозтехнику.

Цепочка неприятностей, которая последует за возможным повышением утильсбора на сельхозтехнику, понятна и предсказуема — подорожает техника, следом зерно и, конечно, вырастут потребительские цены на сельхозпродукцию, — отмечает депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. — Получается, что ростом утильсбора мы ударим не только по аграриям, но и по всем жителям страны.

Как отметил Сергей Миронов, за прошлый год стоимость сельхозтехники и так увеличилась на 10%, продажи сократились на 20%. В том числе благодаря очередному увеличению утильсбора.

Новое повышение утильсбора в лучшем случае приведёт к заморозке рынка — технику будут еще меньше покупать. В худшем случае за подорожание заплатят потребители: по оценкам экспертов, повышение утильсбора приведет к росту цен на сельхозпродукцию на 5–7%. Государство, безусловно, должно поддерживать отечественное машиностроение, но не за счет своих же аграриев и других граждан, — резюмировал лидер партии социалистов.

Что предлагается вместо утильсбора? Нужно ввести разумные ввозные пошлины на импорт и усилить меры поддержки отечественных производителей для создания здоровой конкуренции, которая должна вести к снижению цен.

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