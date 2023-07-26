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Экономика

Региональный центр компетенций Алтайского края признан одним из лучших в России

Региональный центр компетенций Алтайского края вошел в ТОП-15 лучших в России, заняв 13-ю позицию. Промежуточный рейтинг субъектов Федерации по реализации национального проекта "Производительность труда" силами региональных центров компетенций (РЦК) был представлен 20 июля в Казани в рамках V федерального форума "Производительность 360".

Региональный центр компетенций Алтайского края признан одним из лучших в России.
Региональный центр компетенций Алтайского края признан одним из лучших в России.
Фото предоставлено КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Возглавил рейтинг по итогам работы за первые шесть месяцев 2023 года РЦК города Москвы. При этом, РЦК Алтайского края поднялся сразу на 15 позиций и занимает сейчас 13-ю строчку из 51.

Методология составления рейтинга учитывает выполнение графика реализации мероприятий проектов, уровень удовлетворенности работой РЦК, выполнение плана по подготовке инструкторов по "Бережливому производству" и другие критерии.

Рейтинг Региональный центров компетенций составляется дважды в год — по итогам первого полугодия и по итогам года.

Комментируя высокие позиции РЦК Алтайского края, руководитель Центра Александр Вагенлейтер подчеркнул:

Наш текущий результат — это слаженная командная работа всего РЦК Алтайского края. Большую роль в этом также играет опыт и профессиональные качества каждого эксперта.

СПРАВКА

Федеральный форум "Производительность 360" проходит уже в пятый раз и традиционно является главной в России площадкой для обмена опытом в сфере бережливого производства и тиражирования лучших практик повышения производительности труда.

В 2023 году центральной темой пленарного заседания форума стала перспектива трансформации нацпроекта "Производительность труда" в логике внедрения принципов бережливого производства в приоритетных отраслях российской экономики.

Организаторами форума выступили Минэкономразвития России и АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" при поддержке Правительства Республики Татарстан.

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