Региональный центр компетенций Алтайского края вошел в ТОП-15 лучших в России, заняв 13-ю позицию. Промежуточный рейтинг субъектов Федерации по реализации национального проекта "Производительность труда" силами региональных центров компетенций (РЦК) был представлен 20 июля в Казани в рамках V федерального форума "Производительность 360".

Региональный центр компетенций Алтайского края признан одним из лучших в России.

Возглавил рейтинг по итогам работы за первые шесть месяцев 2023 года РЦК города Москвы. При этом, РЦК Алтайского края поднялся сразу на 15 позиций и занимает сейчас 13-ю строчку из 51.

Методология составления рейтинга учитывает выполнение графика реализации мероприятий проектов, уровень удовлетворенности работой РЦК, выполнение плана по подготовке инструкторов по "Бережливому производству" и другие критерии.

Рейтинг Региональный центров компетенций составляется дважды в год — по итогам первого полугодия и по итогам года.

Комментируя высокие позиции РЦК Алтайского края, руководитель Центра Александр Вагенлейтер подчеркнул:

Наш текущий результат — это слаженная командная работа всего РЦК Алтайского края. Большую роль в этом также играет опыт и профессиональные качества каждого эксперта.