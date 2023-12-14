Работники Алтай-Кокса стали лидерами конкурса профмастерства среди представителей четырех предприятий Группы НЛМК.

Девять представителей четырех предприятий сырьевого дивизиона Группы НЛМК (Алтай-Кокса, Стойленского ГОКа, Стагдока, Доломита) приняли участие в конкурсе профессионального мастерства среди слесарей по обслуживанию и ремонту оборудования. В суперфинале, который прошел на СГОКе, за звание лучших боролись призеры аналогичных соревнований на своих площадках.